تشييع جثة طالب ثانوي أزهري ألقى بنفسه من كوبري في ترعة بالدقهلية

شيع أهالي قرية «سلامون القماش»، التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، ظهر اليوم، جثمان طالب الثانوية الأزهرية بالمنصورة، والذي ألقى بنفسه من أعلى كوبري القرية في ترعة البحر الصغير المارة أمام القرية، وذلك بعد خلاف مع أسرته، وتبين أن الطالب أبلغ صديق لها عن نيته في إنهاء حياته.

واستمرت عملية البحث عن الجثة لأكثر من 27 ساعة، حتى تمكنت قوات الإنقاذ النهري من العثور عليها، بعدما دفعها تيار المياه حتى وصلت إلى المنطقة المارة أمام مركز شرطة محلة دمنة.

أداء صلاة الجنازة على الطالب

واستقبل أهالي القرية الجثمان وسط حالة من الحزن الشديد، وأدوا صلاة الجنازة عليه في المسجد الكبير بالقرية، وتوجهوا به لدفنه في مقابر الأسرة بالقرية.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة «محمود و.»، 19 سنة، طالب بالمرحلة الثانوية الأزهرية من مياه ترعة البحر الصغير، بعد العثور عليه في الترعة أمام مركز شرطة محلة دمنة، وذلك بعد 27 ساعة من البحث عنه في مياه الترعة.

الطالب قفز من كوبري سلامون القماش في الترعة

وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورد بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة من إدارة شرطة النجدة، ببلاغ أهالي قرية سلامون القماش التابعة المركز بقيام أحد الأشخاص بإلقاء نفسه من أعلى كوبري القرية في مياه ترعة البحر الصغير.

وكثفت قوات الإنقاذ النهري من جهودها لانتشال جثمان الطالب، وجرى استخراجه ونقله إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.