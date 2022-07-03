أماكن ومواعيد سيارات المياه المتنقلة لخدمة المواطنين بالإسكندرية

تدفع شركة مياه الشرب بالإسكندرية بدء من اليوم وحتى الخميس 7 يوليو الجاري، بعدد من سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالمراكز والمدن الواقعة في نطاق عملها من اجل تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول إلى رضا العملاء كأحد الأهداف الاستراتيجية للشركة.

أماكن ومواعيد سيارات خدمة العملاء المتنقلة️ بالمراكز والأحياء

وحددت شركة مياه الشرب بالإسكندرية في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أماكن ومواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة️ بالمراكز والأحياء الواقعة في نطاق عملها كالآتي:

- سيارة خدمة العملاء المتنقلة️ بـ«شرق» أمام رافع محمد نجيب سيدي بشر من التاسعة صباحا حتى الثامنة مساء

- سيارة خدمة العملاء المتنقلة️ بـ«وسط» أمام فندق آمون المنشية من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا

- سيارة خدمة العملاء المتنقلة️ بـ«بشاير الخير 2» بجوار قسم شرطة كرموز من الثالثة عصرا حتى الساعة الثامنة مساء

سيارات خدمة العملاء في مدخل أبو يوسف

- سيارة خدمة العملاء المتنقلة️ بـ«سيارة غرب» مدخل أبو يوسف أمام مدرسة الأورمان من العاشرة صباحا حتى الثالثة عصرا

- سيارة خدمة العملاء المتنقلة️ أمام فرع شركة المياه بالبيطاش من الساعة الثالثة والنصف عصرا حتى الساعة الثامنة ونصف مساء