«الزراعة» توضح خطوات الحصول على موافقة استيرادية لمبيد زراعي

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد العاشر من سلسلة دليل الخدمات التي تقدمها الإدارات التابعة للوزارة، للمزارع والمربي والمواطن، حيث يستعرض هذا العدد من خلال إنفوجراف، الجزء الثاني من الخدمات التي تقدمها لجنة مبيدات الآفات الزراعية، التابعة للوزارة والإجراءات الواجب اتباعها للحصول على هذه الخدمات.

ويأتي هذا الإصدار بهدف التيسير على المواطنين، وتعريفهم بالإجراءات الواجب اتباعها للحصول على الخدمات المتنوعة التي تقدمها الوزارة.

خدمات الحصول على الموافقة الاستيرادية

واستعرض الإنفوجراف خدمات الحصول على الموافقة الاستيرادية لأحد المبيدات المسجلة في مصر، ويتطلب الحصول على هذه الخدمة التقدم بطلب إلى لجنة مبيدات الآفات الزراعية بطلب مرفقاً به كافة البيانات عن رسالة المبيد المطلوب استيراده. وتمثلت المستندات المطلوبة للحصول على هذه الخدمة في التالي:

1- صورة الفاتورة من الشركة الأجنبية الموردة

2- رقم وتاريخ الفاتورة

3- الاسم التجاري للمبيد وصورته وتركيز المادة الفعالة.

4- الاسم الشائع.

5- الكمية المطلوب استيرادها.

6- السعر.

7- سعة العبوة.

8- الشركة المنتجة.

9- بلد المنشأ وبلد الشحن وميناء الوصول.

10- صورة شهادة تسجيل المبيد فى مصر.

11- صورة البطاقة الاستدلالية.

12- صورة إخطار التوصية.

13- صورة من ترخيص الإفراج الجمركي عن الرسالة السابقة لنفس المبيد إذا لم تكن أول مرة.

14- صورة ترخيص الإتجار في المبيدات وكذلك صورة ترخيص المصنع فى حالة إعادة التعبئة أو التجهيز.

15- موافقة الشركة المحلية صاحبة امتياز تسجيل المبيد في مصر للشركة المستوردة على الكمية المطلوب استيرادها.

16- موافقة الشركة الأجنبية على إعادة التعبئة وضمان جودة المبيد بعد إعادة التعبئة وذلك في حالة إعادة تعبئة الرسالة فى عبوات صغيرة بعد استيرادها.

17- موافقة الشركة المحلية التي تقوم بتجهيز أو بإعادة تعبئة المبيد فى عبوات صغيرة إذا لم تكن هي المستورد.

18- حركة سير المبيد للرسالة السابقة لنفس المبيد.

19- وفى حالة استيراد مبيد خام تقدم الشركة صور شهادات التحليل الصادرة عن المعمل المركزي للمبيدات للرسالة السابقة بعد تجهيزها.

20- صورة من أمر التوريد بعد الاطلاع على الأصل فى حالة استيراد مبيدات لحساب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.