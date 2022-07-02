إطلاق اسم عبدالرؤوف الريدي على أحد شوارع عزبة البرج بدمياط

قررت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إطلاق اسم السفير عبدالرؤوف الريدي، ابن مدينة عزبة البرج، على شارع «الفنار» بالمدينة، والذي يشهد أعمال تطوير خلال الفترة الحالية.

وأكدت «عوض»، في تصريحات لها اليوم السبت، أن إطلاق اسم السفير عبدالرؤوف الريدي على الشارع يُعد أقل ما يمكن تقديمه لاحد أهم أعلام محافظة دمياط ونماذجها المشرفة، الذي قدم جهوداً مخلصة للدبلوماسية المصرية وأمن مصر القومى، مؤكدةً أن ذلك كان بمثابة مطلب أساسي للعديد من أبناء مدينة عزبة البرج.

وتقدمت محافظ دمياط بخالص الشكر والتقدير للسفير «الريدي» على ما قدمه من تاريخ طويل ومضيئ للوطن، كما أعربت عن أصدق أمنياتها بدوام الصحة والعافية وأن يوفقه دائماً فى عطائه المخلص من أجل وطنه، ويُعد أحد أهم أعلام محافظة دمياط ونماذجها المشرفة.

تطوير شارع «الفنار»

ويشهد شارع «الفنار»، بمدينة عزبة البرج، أعمال تطوير بطول 1400 متر ضمن عدة مشروعات يجري تنفيذها بالتعاون مع جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، التابع للجهاز المركزي للتعمير، تتضمن إحلال وتجديد خطوط المرافق المتهالكة، وطبقة الأساس، وإنشاء جزيرة وسطى وإنارتها، وكذلك إنشاء أرصفة جانبية، وإحلال أعمدة الإنارة.

مولد «الريدي» ونشأته

ولد عبدالرؤوف السيد شعبان الريدي في مدينة عزبة البرج بمحافظة دمياط عام 1933، حصل على ليسانس حقوق 1954، وماجستير الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي من جامعة كولومبيا، وعمل بوزارة الخارجية 1955، عين ملحقاً في البعثة المصرية لدى الأمم المتحدة، وعمل في إدارة الهيئة الدولية ومكتب وزير الخارجية، وتولى مدير إدارة البحوث والتخطيط السياسي بوزارة الخارجية، وعمل مندوباً لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف، وسفيراً لمصر في باكستان 1979، ثم عمل في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومستشاراً في البعثة المصرية لدى الأمم المتحدة، كما عمل مدير إدارة الهيئات الدولية 1983، وسفيراً لمصر في الولايات المتحدة 1984.

شارك السفير «الريدي» في أول مؤتمر لعدم الانحياز، ورأس وفد مصر في مؤتمر نزع السلاح، كما شارك في وضع لوائح ومواثيق عمل منظمة الدار البيضاء، وكان أول رئيس لمجلس العلاقات الخارجية المصري.