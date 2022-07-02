مصرع وإصابة 3 أشخاص من عائلة واحدة في انقلاب تروسيكل بسوهاج

لقي طفل مصرعه، بينما أصيب شقيقه وعمه، في حادث سير، إثر انقلاب تروسيكل بدائرة مركز جرجا بمحافظة سوهاج، ونُقل المصابان لمستشفى سوهاج الجامعي.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج، يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة جرجا بانقلاب تروسيكل، وووقع متوف ومصابين اثنين بناحية بيت داوود، بدائرة مركز جرجا.

الانتقال إلى موقع الحادث

وعلى الفور، انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين، وسيارات إسعاف، وتبين أنه أثناء سير تروسيكل بدون لوحات معدنية، قيادة «إبراهيم خ م»، 26 عاما، عامل، ويقيم بناحية بيت خلاف دائرة مركز جرجا بمحافظة سوهاج، اختل مقود التروسيكل بيده ما أدى لانقلابه على جانب الطريق.

نقل الجثة لمشرحة

وأسفر الحادث عن مصرع الطفل «محمد ع خ م»، 11 عاما، طالب، ونجل شقيق السائق، ويقيم بذات الناحية بمركز جرجا بمحافظة سوهاج، وإصابة كل من قائد التروسيكل ونجل شقيقه «عبد الرحمن ع»، 10 أعوام، طالب، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

ونُقلت الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام، والمصابيّن لمستشفى سوهاج الجامعي، وبسؤال قائد التروسيكل وشقيقه والد المتوفى والمصاب الثاني المدعو «علي خ م ع»، 37 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية، قررا مضمون ما تقدم نافيا الشبهة الجنائية.

وتم التحفظ على التروسيكل، وتحرير محضر بالواقعة، كما تم رفع آثار الحادث.