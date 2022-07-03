رفع تراكمات ومخلفات رتش خلف «الأسمرات وعبد الرحمن» لتحسين المظهر العام «صور»

تفقد اللواء ايهاب الشرشابى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالقاهرة، أعمال رفع التراكمات ومخلفات البناء والهدم والرتش التاريخيه الموجوده خلف منطقتي الأسمرات وعباد الرحمن بالقطامية، بعد تكليف الإدارة المركزية للنظافة بالتعاون مع الإنقاذ المركزي بمعدات وسيارات الهيئة في رفع كفاءة النظافة وتجريد الأتربة وتسويه الأرض وتحسين المظهر العام للمنطقه وفتح الطريق الواصل إلى الأسمرات و المقطم بعد تلبية وتنفيذ طلبات المواطنين بالمنطقة.

توجيهات بسرعه إصلاح أعطال الأعمدة

ووجه الشرشابى، الإدارة المركزية للإنارة بسرعه إصلاح كافه أعطال الاعمده وتركيب كشافات جديده بطول الطريق، كما أشار إلي امكانية زراعة اشجار بطول الطريق بمعرفه المركزيه للتجميل مع تسليمها للمواطنين والإشراف منهم علي ري تلك الأشجار وتوفير مصادر مياه مستديمه لتحفيز المشاركة المجتمعية والحفاظ على ماتم إنجازه وتطويره بالمنطقة وذلك في إطار حرص الهيئة العامة للنظافه والتجميل بالقاهره في تفعيل دور التواصل المجتمعي وإنهاء شكاوى المواطنين.

رفع كفاءة كوبرى المطار

كما تفقد اللواء ايهاب الشرشابي أعمال رفع كفاءه كوبري المطار والحرفيين بمعرفة الادارة العامة للورش الإنتاجية تحت إشراف المهندس أسعد محمد، مدير الورش، و كلف رئيس الهيئة بضرورة طلاء كافه الباكيات بطول الكوبري مع تركيب لوحات جماليه تظهر معالم العاصمة في مداخل القاهره من المنطقه الشرقيه في إطار حرص الهيئة العامة لنظافه وتجميل القاهره علي إظهار القاهره بالمظهر الحضاري والجمالي الذى تستحقه.

تحديث ماكينات الورش الفنية

ومن ناحية أخرى، وجه الشرشابي الإدارة المركزيه للشؤون الفنية بقيادة المهندسة رحاب أباظة، بتحديث الماكينات الخاصة بالورش الفنية والتحديث الشامل لمفهوم العمل بالورش الفنية لأعمال الميكانيكا والكهرباء في إصلاح السيارات والمعدات بشراء ماكينه ثنئ المعادن «سي إن سي» من سيمبليكس وكشف أعطال السيارات ومعدات النظافة بالقاهرة وتحديث وتركيب غرفه فرن للدوكو لأول مره بالهيئه بأحدث معدات رش السيارات.