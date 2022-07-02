بالأسماء.. الطلاب المنطبق عليهم شروط القبول بمدرسة مياه أسيوط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عن كشوف الطلاب المستوفيين لشروط الالتحاق بالمدرسة الثانوية الفنية للمياه، طبقاً للطلاب الحاصلين على أعلى الدرجات في الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2021 ــ 2022، على أن يكون التنسيق لكل محافظة على حدة من بين محافظات أسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان.

دفعة جديدة بمدارس المياه

وأكد المهندس هشام درة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن المدرسة الفنية للمياه بمدينة أسيوط الجديدة تستقبل دفعة جديدة من الطلاب الأعلى درجات، والذين سيجتازون اختبارات القدرات، بشرط الاجتياز، للانتقال إلى المقابلة الشخصية في المواعيد المحددة لكل محافظة بمقر المدرسة الفنية:

https://maps.app.goo.gl/EGbdFhB4dXVDBoQ16.

اختبارات الطلاب الجدد

وأكد محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أنه سيتم عقد الاختبارات للطلاب الجدد المستوفيين لشروط القبول بدءاً من غد الأحد الموافق 3 يوليو 2022 وحتى يوم الأربعاء الموافق 6 يوليو2022، على أن يكون الاختبار عبارة عن امتحان إلكتروني مُعد ليُناسب مستوى الطلاب، في بمواد التيرم الثاني من الإعدادية، المنطبق عليهم شروط القبول بالمدرسة، بشرط اجتياز الاختبار الأول إلكتروني وتحريري، يليه مقابلة شخصية.

يتم البدء في إجراءات الاختبارات في تمام الساعة الثامنة صباحاً، مع ضرورة الالتزام بعدد من التعليمات الهامة، والتي من بينها حضور الطالب بمظهر لائق بمؤسسة تعليمية، وبرفقته ولي أمره، ولا يسمح للمرافقين بدخول المدرسة حرصاً على سلامة سير الاختبار، مع مراعاة اصطحاب الطالب لأدوات الامتحان، وعدم اصطحاب الهاتف المحمول، وفي حالة مخالفة، ذلك سيتم الاستبعاد من الاختبار، مع ضرورة التنبيه على جميع الطلاب إحضار أصل وصورة من الأوراق المطلوبة، وتشمل شهادة الميلاد والرقم القومي لولي الأمر وأصل شهادة النجاح بمجموع الدرجات معتمد وعدد 2 صوره شخصية حديثة، وفي حاله عدم إحضار الأصول لن يسمح لدخول الاختبار.