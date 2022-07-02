«مياه أسيوط»: إعلان أسماء الطلاب المقبولين بالمدرسة الفنية خلال ساعات

تعلن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، خلال الساعات القليلة المقبلة، أسماء المقبولين في مدرسة مياه الشرب، على أن يتقدموا للاختبارات خلال الأسبوع الجاري.

وذكر اللواء أركان حرب هشام درة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أنه خلال الساعات القليلة المقبلة ستعلن الشركة، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أسماء المقبولين بمدرسة المياه بالكشوف طبقا للأعلى مجموع وتنسيق كل محافظة.

عقد الاختبارات خلال الأسبوع الجاري

وأضاف «درة»، أن الطلاب المتقدمين للمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط عليهم متابعة صفحة الشركة اليوم، علما بأن الاختبارات ستُجرى خلال الأسبوع الجاري للطلاب الذى سيتم الإعلان عن أسمائهم بالكشوف على النحو المبين في الإعلان الصادر عن الشركة خلال أيام الأحد والانثين 3 و4 يوليو لأسيوط والوادي الجديد، والثلاثاء 5 يوليو لسوهاج وقنا، والأربعاء 6 يوليو للأقصر وأسوان.

غرفة للتواصل مع المواطنين

وناشدت الشركة الطلاب المتقدمين للمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب بمتابعة صفحتها على «فيسبوك»، مشيرة إلى استقبال الاستفسارات والشكاوى المقدمة من المواطنين على جميع قنوات التواصل من خط الساخن «125» من أي تليفون أرضي، أو من أي محمول على الرقم 01280733990، أو على رقم 01285000125، وتطبيق «واتس آب» على الرقم 01206179891، أو الصفحة الرسمية للشركة أو موقعها أو موقعها الرسمي والمتاح على http://ascww.org/public/، إضافة إلى الموبيل أبليكيشن ، وبرامج الـ CMS لاستقبال الشكاوى الإلكترونية.