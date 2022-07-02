مصدر بـ«القومية للأنفاق»: تشغيل القطار الكهربائي أمام الركاب خلال ساعات

كشف مصدر مسؤول في الهيئة القومية للأنفاق، عن الانتهاء من وضع اللمسات النهائية وتشغيل القطار الكهربائي الخفيف أمام الركاب خلال الساعات القليلة المقبلة، مشيرا إلى أنه يقل ما يقرب من 500 ألف راكب يوميا، موضحا أن جميع المحطات جاهزة تماما لاستقبال المسافرين، حيث تبدأ من محطة عدلي منصور وحتى محطة الثقافة والعلوم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تشغيل 8 محطات بخط القطار الكهربائي الخفيف

وقال المصدر، في تصريحات للوطن، إنه يتم تشغيل 8 محطات في القطار الكهربائي الخفيف، وهم: «عدلي منصور - العبور - المستقبل - الشروق - هليوبوليس الجديدة - بدر - المنطقة الصناعية - مدينة المعرفة»، لافتاً إلى أن المشروع يقدم خدمة أوروبية لجميع الركاب.

توريد 22 قطارا بمشروع القطار الكهربائي الخفيف

وأوضح المصدر، أنه تم توريد 22 قطارا لمشروع القطار الكهربائي الخفيف، بتكلفة إجمالية تقدر بـ227 مليون دولار، مؤكداً أن جميع المحطات تم تنفيذها على أعلى مستوى، وأن مشروع القطار الكهربائي يعتبر من أهم وسائل المواصلات في مصر، حيث يكون صديقا للبيئة ويوفر استهلاك الوقود ويعمل على تخفيف الاختناقات المرورية.

كورونا لم يؤثر على تنفيذ مشروع القطار الكهربائي

وأضاف المصدر، أن فيروس كورونا لم يكن له أي تأثير سلبي على تنفيذ مشروع القطار الكهربائي الخفيف، وأن جميع المحطات وعربات القطارات معقمة تماما للوقاية من تفشي فيروس كورونا، والحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، مؤكداً أنه يتم استخراج اشتراكات شهرية للركاب من الطلاب والعاملين، علاوة على تخفيضات هائلة على تذاكر كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.