تحرير 9 محاضر تموينية في حملة مكبرة على المخابز بأخميم

شنت إدارة التموين بمركز أخميم بمحافظة سوهاج، بالتعاون مع إدارة حماية المستهلك بمركز أخميم، عدة حملات مكبرة على لضبط الأسواق ومتابعة المخابز في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بإشراف سحر حامد عجاج، مدير إدارة حماية المستهلك بمديرية تموين محافظة سوهاج.

تحرير محاضر في حملات تموينية بأخميم

وأسفرت الحملة التموينية على مخابز مركز أخميم بسوهاج في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، عن تحرير 9 محاضرتموينية متنوعة، ما بين عدم مطابقة مواصفات لرغيف الخبز أو إجراءات خاصة بالمنشأة «المخابز البلدية» والعاملين بها، حيث تحرر محضر واحد جنح انتهاء صلاحية سلع غذائية، و4 محاضر جنح عدم إعلان أسعار، ومحضرين نقص وزن خبز بالمخابز بلدية، ومحضر خبز غير مطابق للمواصفات بمخبز بلدي، ومحضر عدم إعطاء بون صرف للمواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وشارك بالحملة رانيا عاطف بكري، رئيس قسم الإرشاد الاستهلاكي بحماية المستهلك بمركز أخميم، وثروت حسين محمد بإدارة حماية المستهلك في أخميم بسوهاج، وصلاح عبد الحميد، مدير إدارة تموين مركز أخميم، وجمال عبد الناصر فرج، رئيس الرقابة التموينية بأخميم، وصفوت السيد علام، رئيس قسم حماية المستهلك بأخميم.إ

إزالة حالتي تعدي بالبناء على أراضي أملاك الدولة

وفي سياق آخر، قام مجلس قروي الكولة بتنفيذ حالتي إزالة في المهد لتعدي على أملاك الدولة، الحالة الأولى سور مخالف بارتفاع نصف متر على مساحة 200 متر تقريبا، وتم إيقاف الأعمال والإزالة في المهد للمخالفة، بينما الحالة الثانية لسور مبني بارتفاع 2 متر على مساحة 100 متر تقريبا، بناء بالبلوك الأبيض ومونة الأسمنت.