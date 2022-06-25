خالد جلال: مسرحية «ألف عيلة وعيلة» نتاج أول ورشة للتمثيل

عرضت مسرحية «ألف عيلة وعيلة» يومي الخميس والجمعة الماضيين على مسرح جراند حياة، والعرض تأليف جماعي، صياغة وإخراج خالد جلال.

مسرحية «ألف عيلة وعيلة»

وأضاف المخرج خالد جلال، في بيان صحفي: «وشارك في العرض 54 فنانا وفنانة ممن اجتازوا ورشة تمثيل استمرت لمدة 6 أشهر، وهم يقفون على خشبة المسرح لأول مرة، وتعد هذه الورشة هي أول ورشة للتمثيل بشركة كينج توت، والعرض ديكور عمرو عبد الله، ومخرج منفذ علا فهمي، إنتاج شركة كينج توت».

وأشار «جلال» إلى أن العرض شاهده خلال يومي عرضه عدد من نواب البرلمان، في مقدمتهم الدكتورة درية شرف الدين رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، والمهندس حسام صالح نائب رئيس المتحدة للإعلام، والمنتج الكبير هشام سليمان، وكوكبة من نجوم الفن منهم بيومي فؤاد وإدوارد وشادي علي والمنتج الكبير تامر مرتضى والمنتج عادل عبد الله.

مسرحية ألف عيلة وعيلة قصص اجتماعية تناقش مشكلات الأسرة المصرية ومقارنة أحوال الأسر في الماضي، مع الأسر الحالية بعد دخول مستجدات التطور التكنولوجي.

في سياق آخر كان خالد جلال قد ترأس اجتماع اللجنة الثقافية بالنادي الأهلي، في اجتماعها الأول في تشكيلها الجديد في أبريل الماضي وبحضور أعضاء اللجنة المكونة من 21 عضوا، وبحضور المهندس وليد مبروك رئيس اللجنة العليا للجان الأنشطة ونخبة من المبدعين والإعلاميين والاقتصاديين.

وبدأت اللجنة في تنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية والفنية بالنادي الأهلي ومن أبرزها عقد ندوة خاصة لإحياء ذكرى رحيل الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة والاحتفال بأبطال مسلسله «راجعين يا هوى» الذي عرض في رمضان الماضي.

ويأتي اللقاء ضمن لقاءات الصالون الثقافي الشهري بمقر النادي بالجزيرة، وذلك بالتعاون مع اللجنة العليا للجان والإدارة التنفيذية.