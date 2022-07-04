6 إرشادات للتعامل مع الماس الكهربائي المفاجئ.. احذر ارتفاع درجة الحرارة

مع التحذيرات المستمرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من وجود ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة في فصل الصيف، التي ربما تكسر حاجز الـ44 درجة في محافظات جنوب البلاد، وحاجز الـ41 على محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبري، الأمر الذي ربما يؤثر كثيرا على ارتفاع درجات حرارة الأجهزة الكهربائية المنزلية، خاصة التي تعمل على مدار إلىوم، دون فصل الكهرباء عنها، مثل الثلاجات والديب فريز والمراوح والتكييفات في كثير من الأحيان، وهذا قد يكون السبب في ارتفاع درجات الفيش داخل الكوبس الكهربائي، وقد تؤدي إلى حدوث ماس كهربائي أو حرائق بشكل مفاجئ.

ووجه جهاز تنظيم وحماية مرفق الكهرباء ، عددة نصائح وإرشادات للمواطنين، من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بضرورة الانتباه في متابعة الأجهزة الكهربائية التي لا يتم فصلها، فيجب فصل الحرارة عنها عند ملاحظات ارتفاع حرارتها، مثل الثلاجات أو الديب فريز، أو الأجهزة المختلفة، وذلك حرصًا على سلامة المواطنين، وسلامة وحداتهم السكنية أو محلاتهم التجارية، من حدوث أي حرائق مفاجئة.

إرشادت مرفق الكهرباء لمواجهة الحرائق المفاجئة

- في حالة حدوث أي اشتعال للنيران داخل المحل التجاري، أو الوحدة السكنية، واستطعت معرفة الجهاز الكهربائي المتسبب في هذا الحريق، اعمل سريعا على قطع التيار الكهربائي عنه، وذلك من خلال استخدام لوحة المفاتيح الأوتوماتيكية، الموجودة غالبا بجوار باب الوحدة السكنية أو المحل التجاري كالعادة.

- إذا لاحظت أن حجم النيران بسيطًا، قم سريعا بمحاولة لإخمادها من خلال استخدام أنبوبة الحرائق، أو من خلال سرعة استخدام ملابس ثقيلة أو بطانية، بحيث يتم إلقاؤها على النيران لمنع مباشرة ومنع مصدر الأكسجين عنها، نظرا لأن الأكسجين بيعمل على زيادة اشتعال النيران، مع ضرورة الحرص الشديد لضمان سلامة المتعامل مع الحريق.

- تجنب بشكل نهائي استخدام المياه في إطفاء الحرائق المرتبطة بالماس الكهربائي، وذلك لأن الماء يعتبر عاملا موصلا طبيعيا للكهرباء، مما سيزيد من حدة وسرعة اشتعال الحرائق، وأيضا سرعة انتشارها في جميع أنحاء الوحدة السكنية أو المحل التجاري، وفي هذه الحالة من الممكن أن تتعرض لصدمة كهربائية أو للصعق الكهربائي.

- إذا كنت لا تستطيع السيطرة على الحريق، أو إطفائه، أو منعه من الانتشار، يجب الخروج سريعا من الوحدة السكنية، وإخلاء المكان من الموجودين به، واستدعاء سيارات الإطفاء سريعا.

الخروج من الوحدة السكنية

- احرص بعد الخروج من الوحدة السكنية، أن تكون أغلقت المكان جيدا، منعًا لانتشار النيران، لحين وصول رجال الإطفاء، ولا تحاول الدخول إلى المكان مرة أخرى، لحين وصول رجال الإطفاء والسيطرة على الحريق.

- احرص على الاتصال برقم 121 الخاص بطوارئ الكهرباء، من أجل تنبيههم على فصل التيار الكهربائي عن المكان الذي يشهد اشتعال للحريق.