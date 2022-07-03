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اتهام عاطل بإنهاء حياة صديقه بـ«مطواة» بسبب خلافات سابقة في بولاق الدكرور

كتب:

جيهان عبد العزيز
12:23 م | الأحد 03 يوليو 2022
عاطل ينهي حياة صديقه بسبب خلافات سابقة في بولاق الدكرور

عاطل ينهي حياة صديقه بسبب خلافات سابقة في بولاق الدكرور

أنهى عاطل حياة صديقه في بولاق الدكرور بالجيزة، وأشارت تحريات رجال المباحث أن مشاجرة نشبت بين الطرفين انتهت بمقتل المجني عليه.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم بقتل المجني عليه، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

بداية الواقعة

ورد بلاغ للمقدم محمد طبلية رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بـ مقتل شاب خلال مشاجرة مع صديقه، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وكشفت التحريات أن المتهم تشاجر مع المجني عليه وطعنه بمطواة، بسبب خلافات سابقة.

ضبط المتهم

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم، وأخطر اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

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