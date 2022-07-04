حظك اليوم برج العذراء الاثنين 4-7-2022 عاطفيا ومهنيا

قرارات صائبة ونصائح متعلقة بالمظهر، هكذا يخبرك الفلك اليوم عزيزي مولود برج العذراء وفق توقعات وحظك اليوم على الصعيدين العاطفي والمهني لهذا المولود الذي ينتمي له الكثير من المشاهير، من بينهم وأبرزهم المطرب كاظم الساهر والمطرب اللبناني وائل كفوري، والفنانة ريهام حجاج، والفنانة الشابة منة فضالي، والفنان مصطفى فهمي، والفنان خالد النبوي والممثلة الهندية كارينا كابور.

وبحسب الفلك، فإن مولود برج العذراء يحمل شخصية خفيفة الظل رغم أنه شخص ذو وقار كبير إلا أنه مرح للغاية، كما أنه مولود مخلص ولديه قدرة كبيرة على مسامحة الآخرين، كما يتميز مواليد ذلك البرج بالمسؤولية تجاه الآخرين، ويحرص بالاهتمام بالتفاصيل الصغيرة تجاه من يهتمون لأمرهم، كما يلجأون دائماً إلى تحليل المواقف المختلفة لتحديد رد الفعل المناسب.

واليوم الاثنين 4 يوليو 2022، لمواليد الفترة ما بين 23 أغسطس إلى 22 سبتمبر من أصحاب برج العذراء، يعرض لكم موقع بوابة «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية، تأثير حركة الأبراج والفلك على مدار اليوم، حظك اليوم على الصعيد العاطفي والمهني وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

تقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج العذراء، إن حظك اليوم على المستوى المهني، القمر في برجك يجعلك جاهزا لاتخاذ قرارات صائبة، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

وتضيف «فؤاد»، أن على المستوى العاطفي والاجتماعي تكسب الإعجاب ببساطة وتميل اليوم نحو الاهتمام بمظهرك.