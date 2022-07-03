طلاب أسيوط يشتكون من صعوبة الكيمياء: يحتوي على أسئلة غامضة

اشتكى طلاب في الثانوية العامة بمحافظة أسيوط بالقسم العلمي من صعوبة امتحان مادة الكيمياء، بعدما خرج الطلاب من لجان الامتحانات وعلى وجوهم علامات الحزن والاستياء، كما تباينت آراء طلاب القسم الأدبي حول مادة الجغرافيا، حيث رأى البعض أنه كان سهلا في متناول الطالب المتوسط، في حين رأى آخرون أنه كان صعبا.

آراء طلاب الثانوية العامة

وقال عدد من طلاب القسم العلمي في لجنة مدرسة الانتصار الرسمية للغات، إن امتحان الكيمياء كان صعب في مجمله ويحتوي على العديد من الأسئلة الغامضة والصعبة، فضلا عن صعوبة الكيمياء العضوية وقلة الوقت مقارنة بحجم الامتحان.

بينما قال عدد من طلاب القسم الأدبي، إن كان في المتوسط، إلا أنه كان يحتاج إلى وقت أطول.

ضوابط وإجراءات احترازية للطلاب

وقال محمد ابراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إن الطلاب أدوا الامتحانات في 87 لجنة منهم 15752 طالبا وطالبة علمي علوم، و2003 طلاب، علمي رياضة و9622 طالبا وطالبة أدبي ويبلغ عدد المراقبين 6078 مراقبا، منهم 4749 ذكور و1329 إناث، وعدد الاستراحات ٢٢ استراحة مجهزين.

وشدد «دسوقي» على اتخاذ الضوابط والإجراءات الاحترازية لكل من الطلاب والمراقبين.