سوني تطلق علامةٌ تجاريةٌ جديدة لمحبي ألعاب الكمبيوتر

أعلنت سوني عن إطلاق INZONE وهي علامةٌ تجاريةٌ جديدة لمعدات الألعاب موجهة لمحبي ألعاب الكومبيوتر توقظ الحواس وتزيد من قدرات الألعاب حتى أقصى حد.

وتتميز شاشات INZONE بدقة عالية مذهلة وصورةٍ ذات مدىً ديناميكي عالي، بينما توفر السماعات صوتاً ممتازاً وميزة الصوت المكاني المحيطي 360 Spatial Sound للألعاب.

وتحتضن هذه العلامة التجارية الجديدة خبرة سوني كشركةٍ رائدة في مجال التكنولوجيا السمعية والبصرية، وتقدم مزايا من شأنها أن تغمر عشاق الألعاب بالإثارة وبتركيزٍ كامل، وبتصميمها المخصص لتقديم أداءٍ استثنائي، توفر INZONE تجربة غامرة تقود اللاعبين إلى الفوز.

ترقية أنظمة الألعاب الحالية

وقال يوكيهيرو كيتاجيما، رئيس قسم الألعاب والتسويق في شركة سوني «يتوسع السوق باهتمامٍ أكبر بالألعاب مع انتشار بطولات الرياضات الإلكترونية وتطور الترفيه القائم على الألعاب».

وتابع قائلا «نؤمن أن هذا الخط الجديد سيوفر المزيد من الخيارات أمام من يتطلعون إلى ترقية أنظمة الألعاب الحالية الخاصة بهم، نحن ملتزمون بالمساهمة في تنمية ثقافة الألعاب من خلال تزويد محبي ألعاب الكومبيوتر الشخصي و PlayStation بمجموعةٍ واسعة من الخيارات لإثراء الحياة من خلال الألعاب».

ويتضمن الخط الجديد سماعتين لاسلكيتين جديدتين، INZONE H9 مع عمر بطارية يبلغ 32 ساعة[ii] و INZONE H7 بعمر بطارية يبلغ 40 ساعة، إلى جانب سماعةٍ سلكية، INZONE H3، جميع الطُّرُز الثلاثة مزودة بمايكروفون ذو ذراع مرن قابل للطي مع ميزة كتم الصوت، ما يسمح للمستخدمين بالتواصل دون عناء في اللعبة مع أعضاء فريقهم.

اتخذ أولى خطواتك مع الكشف الدقيق عن الهدف، تعيد تقنية الصوت المكاني الخاصة بالألعاب من سوني 360 Spatial Sound for Gaming والتي تُنشَّط عبر برنامج INZONE Hub على الكومبيوتر الشخصي، إنتاج صوت مكاني من إشارات صوتية متعددة القنوات حسب رؤية صُنَّاع اللعبة تماماً.

سماع وقع الخطوات والتحركات بدقة

وتعزز عملية استنساخ الصوت الدقيقة الإدراك المكاني، ما يتيح للاعب سماع وقع الخطوات والتحركات بدقة، وإلى جانب ذلك، وباستخدام تطبيق الهواتف الذكية "360 Spatial Sound Personaliser"، يمكن للمستخدمين الحصول على صوتٍ مكاني مُحسَّن حسب شكل الأذن لتجربة ألعابٍ تتمتع بطابعهم الشخصي بحق.