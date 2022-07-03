«التجارة في مصر في عصر البطالمة» جديد سلسلة تاريخ المصريين

صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة د.هيثم الحاج علي ، في سلسلة تاريخ المصريين كتاب بعنوان «التجارة في مصر في عصر البطالمة» تأليف الدكتورة رحاب إبراهيم الشرقاوي.

التجارة في مصر في عصر البطالمة

تمثل التجارة قطاعا مهما في الاقتصاد المصري عبر العصور وقد ساعد موقع مصر المتوسط في قلب العالم القديم أن تلعب دورا بارزا في التجارة العالمية ، وقد تميزت التجارة في عصر البطالمة بتنمية موارد الأنشطة الاقتصادية في البلاد من زراعة وصناعة وتجارة واستغلال كل أنشطة الدولة في بناء جيش قوي وأسطول يستطيع الهيمنة على البحار والبلاد التي تقع داخل نظام الدولة ، والمساعدة في ضم مدن وأقاليم جديدة لها.

وتميز موقع مصر الجغرافي بإطلاله على سواحل البحر المتوسط والبحر الأحمر ، فكانت تستورد السلع من شبه الجزيرة العربية والهند وأفريقيا وتصدرها إلى أوروبا.ومن ناحية أخرى كانت مناطق الشرق والجنوب تحتاج إلى استيراد بعض منتجات عالم البحر المتوسط ، وكانت دار العلم في الإسكندرية تزدهر بالأبحاث الجغرافية ، التي كانت ثمرة للبعثات التي أوفدها البطالمة إلى أفريقيا، وتم إنشاء الموانئ البحرية وشهدت التجارة نشاطا كبيرا.

الكتاب ينقسم إلى أربعة فصول

وينقسم الكتاب إلى أربعة فصول يتناول من خلالها الاقتصاد البطلمي في مصر ، التجارة الداخلية ، حركة الكشوف الجغرافية وتطور المعلومات الجغرافية ، وأخيرا صادرات وواردات مصر من وإلى العالم الخارجي.

من جانبه قال هيثم الحاج علي في تصريحات سابقة لـ«الوطن» إن الهيئة بصدد تنفيذ خطة للتوسع في إنشاء سلسلة من منافذ بيع بديلة لإصدارات الهيئة في الأقاليم خلال الفترة المقبلة.، حيث يجري تجهيز نحو 80 كشكا موزعة على مختلف المحافظات، على أن تكون جاهزة للعمل في الفترة المقبلة.

وأوضح: وستكون مهمتها ستكون بيع إصدارات الهيئة، وقطاعات وزارة الثقافة، فضلا عن بيع إصدارات دور النشر الخاصة، في إطار العمل على نشر الثقافة والتشجيع على القراءة، وتوصيل الكتاب إلى مختلف ربوع الوطن.