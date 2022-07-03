مفاجأة في واقعة اختفاء ربة منزل وأبنائها بأسيوط.. أرسلت رسائل الفدية لزوجها

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما أثير بشأن اختفاء ربة منزل وأبنائها الأربعة بمحافظة أسيوط، عقب خروجها من المنزل لإجراء كشف طبي بإحدى العيادات الطبية كائنة بدائرة قسم ثان أسيوط، حيث تم إرسال رسالة نصية من هاتفها لزوجها المتواجد بدولة الكويت تٌفيد بطلب فدية مالية نظير إطلاق سراحهم.

إخطار مديرية أمن أسيوط بواقعة الاختفاء

وكان اللواء عمر السويفي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز القوصية، يفيد بوصول بلاغ من «عبدالمحسن .ع . س»، باختفاء ابنته «ش .ع» وأحفاده الأربعة، وغلق جميع هواتفهم، أثناء ذهابها لإحدى العيادات للكشف الطبي.

وعلى الفور، قامت مديرية أمن أسيوط، بالتنسيق مع المباحث الجنائية، لإعداد خطة محكمة لبيان ودراسة الأسباب الحقيقية وراء الاختفاء.

الزوجة وراء جريمة الاختفاء وطلب الفدية

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين عدم صحة تلك الإدعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في قيام المذكورة بترك المنزل بإرادتها بسبب سفر زوجها الدائم، والتوجه برفقة أبنائها بمساعدة أحد الأشخاص للإقامة بشقة مستأجرة بمنطقة المرج بالقاهرة، وقيامها عقب ذلك بإرسال رسالة نصية من هاتفها لزوجها المتواجد بإحدى الدول تٌفيد طلب فدية مالية نظير إطلاق سراحهم.

ضبط الزوجة

وعلى الفور، تم ضبط الزوجة وبرفقتها أبنائها، وبحوزتها هاتفها المحمول المُستخدم في إرسال الرسالة، وبمواجهتها والشخص القائم بمساعدتها، اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة التي تباشر التحقيقات لبيان الأسباب التي أدت لارتكابها تلك الواقعة.