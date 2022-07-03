محافظ أسيوط يناقش خطة التوسع في الإنشاءات الجديدة وأعمال الصيانة

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، سبل التوسع في إنشاء المدارس الجديدة وخطة أعمال الصيانة ورفع كفاءة عدد من المدارس والمباني التعليمية بقرى ومراكز المحافظة، وخاصة بالقرى الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنمية الصعيد ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال لقائه المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام منطقة أسيوط للأبنية التعليمية وبعض المهندسين المشرفين بفرع الهيئة بأسيوط.

حيث تناول اللقاء مناقشة خطة هيئة الأبنية التعليمية من إنشاء وإحلال بعض المدارس مع تنفيذ الصيانات العامة بالمدارس ودراسة احتياجات بعض المناطق لعدد من المدارس لصالح الطلاب والنهوض بالعملية التعليمية مستعرضًا نسب ومعدلات الإنجاز والتنفيذ في إنشاء المدارس خلال الفترة الماضية لحل مشكلة الكثافات واستيعاب الزيادة في عدد الطلاب.

التوسع في إنشاء العديد من المدارس

وأكد محافظ أسيوط أنه جرى التنسيق مع مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية على التوسع في إنشاء العديد من المدارس تشمل جميع المراحل التعليمية من رياض الأطفال وحتى الثانوي العام وذلك لخدمة قرى ومراكز المحافظة لتخفيف التكدس الطلابي داخل الفصول مشيدًا بدور هيئة الأبنية التعليمية في تلبية احتياجات المحافظة بكافة قطاعات العمل العام وتنفيذ المشروعات وفقا للمواصفات الفنية والاشتراطات القياسية والأسلوب الهندسي المميز والشكل الجمالي في الإنشاء.

تجهيزها بالقرى الأكثر احتياجا

وأشار المحافظ إلى الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية والحكومة بإنشاء المدارس الجديدة وتجهيزها بالقرى الأكثر احتياجًا والتنسيق مع كل الهيئات والجهات للتوسع في الإنشاءات الجديدة والانتهاء من جميع أعمال الصيانة خلال الإجازة الصيفية مؤكدًا تذليل كل العقبات لإنهاء كافة المشروعات في مواعيدها المقررة والتأكد من جاهزية كافة المنشآت للنهوض بالمنظومة التعليمية وتوفير مناخ تعليمي جيد.

النهوض بالمنظومة التعليمية

من جانبه أوضح المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط إن الهيئة لا تتوانى عن دعم احتياجات المحافظة للنهوض بالمنظومة التعليمية وإنشاء المدارس الجديدة تحت قيادة اللواء يسري عبدالله رئيس الهيئة، لافتًا إلى إنه تم تنفيذ عدد 99 مدرسة ضمن خطة 2021/2022 بواقع 1546 فصل دراسي بإجمالي تكلفة 468 مليون و867 ألف حيث تتم الأعمال وفقا للاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية مؤكدًا على الاهتمام الذي توليه الهيئة تماشيًا مع توجهات الدولة لإنشاء والتوسع في المدارس الجديدة لتقديم تعليم جيد إلى أبنائنا الطلاب.