درجات الحرارة اليوم الإثنين 4-7-2022 في مصر.. القاهرة تسجل 36 للعظمى

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها درجات الحرارة اليوم الإثنين 4 يوليو والمتوقعة على محافظات ومدن الجمهورية، إذ سجلت في القاهرة 36 24، الإسكندرية 31 23، وادي النطرون 34 23، طنطا 35 24، شبين الكوم 36 24، دمنهور 33 23، بلطيم 30 24، مطروح 30 23، السلوم 33 22، سيوة 37 22، بورسعيد 31 24، دمياط 31 23.

وأضافت الهيئة بشأن درجات الحرارة اليوم تسجل في الزقازيق 36 24، المنصورة 35 24، الإسماعيلية 36 23، السويس 36 24، العريش 32 23، رفح 31 22، رأس سدر 38 25، نخل 36 18، نويبع 37 25، طابا 36 23، كاترين 32 18، الطور 38 25 درجة .

وعن درجات الحرارة في شرم الشيخ فتصل الحرارة اليوم الاثنين إلى 38 28، الغردقة 38 29، مرسى علم 37 28، الفيوم 36 24، بني سويف 37 23، المنيا 38 24، أسيوط 39 24، سوهاج 39 25، قنا 40 26، الأقصر 40 27، أسوان 41 27، إدفو 42 28، أبو سمبل 40 27، الوادي الجديد 40 26، شلاتين 38 27، أبو رماد 36 28، حلايب 34 28، رأس حدربة 33 29.

توقعات حالة الطقس اليوم

ويتوقع خبراء الأرصاد أن يسود اليوم الإثنين 4 يوليو، طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ووجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، ويكون معتدل الحرارة ليلا على الأنحاء كافة، لافته لوجود نشاط للرياح على بعض المناطق ما يقلل الإحساس بارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.

وأشارت الهيئة إلى أن ارتفاع نسبة الرطوبة نهارا، يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجة مئوية.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وعن حالة البحر المتوسط اليوم، تكون حالة الطقس بها خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1 و1.75 متر، ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية في كلا البحرين.