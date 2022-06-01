إجراء قرعة علنية لتسليم 137 سيارة أجرة في محافظة الفيوم

شهد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، قبل قليل، القرعة العلنية التي أجريت بالصالة المغطاة بدمو، لتسليم عقود 137 سيارة ميكروباص أجرة داخلي، للعمل على الخطوط الداخلية لمحافظة الفيوم، لحل أزمة الزحام وزيادة الكثافة السكانية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، وأيمن فرغلي رئيس قطاع البنك الزراعي المصري بالفيوم، وممثلين عن إدارات المواقف، والتفتيش المالي والإداري، والشئون القانونية، والادارة العامة للشئون المالية والإدارية بالمحافظة، وجمعية نقل الركاب، ونقابة النقل البري.

محافظ الفيوم يوجه الفائزين بالالتزام

وهنأ محافظ الفيوم، جميع الفائزين بالقرعة، مُطالباً إياهم بأن يكونوا واجهة مشرفة للمحافظة في الالتزام بالآداب العامة وقواعد المرور للحفاظ على سلامتهم وسلامة المواطنين، متمنياً حظ أوفر لمن لم يحالفه التوفيق.

إجراء قرعة علنية لضمان الشفافية

وأكد المحافظ، أنّ إجراءات القرعة تمت بصورة علنية أمام جميع المتقدمين ضماناً للشفافية والعدالة، لافتاً إلى أنّه تم الاتفاق مع مسئولي البنك الزراعي على توفير قروض بإجراءات ميسرة لمن وقع عليهم الاختيار، بفائدة متناقصة وبأقل مقدم ممكن، وبأقساط على فترة سداد طويلة تصل إلى 7 سنوات.

702 شخصا تقدموا للحصول عليها

وأوضح «الأنصاري» أنّ إجمالي من تقدم للحصول على سيارات الأجرة الجديدة 702 شخصا، تم اختيار 137 مستفيداً من بينهم عن طريق القرعة العلنية، فضلاً عن اختيار 30 شخصاً احتياطياً في حال عدم قيام أحد من الفائزين في القرعة باستيفاء الإجراءات المطلوبة.

توزيع السيارات حسب المراكز

وأضاف محافظ الفيوم، أنّ سيارات الأجرة الجديدة تشمل 33 سيارة بمركز الفيوم، و19 سيارة بإطسا، و21 سيارة بطامية، و17 سيارة بمركز سنورس، و25 سيارة بأبشواي، و22 سيارة بمركز يوسف الصديق، مشيراً إلى أن السيارات الجديدة تُسهم في التيسير على المواطنين في تنقلاتهم، وفتح مجالات جديدة من فرص العمل للشباب.