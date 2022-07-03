الأدلة الجنائية تعاين آثار حريق شقة بالمطرية.. والتحريات: ماس كهربائي

انتدبت جهات التحقيق عناصر الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة المطرية لكشف تفاصيل الحادث وبيان إمكانية وجود شبهة جنائية من عدمه والوقوف على ملابسات الواقعة.

وطلبت جهات التحقيق بالقاهرة، تحريات المباحث حول الحريق الذي اندلع منذ ساعات قليلة، داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بمنطقة المطرية لمعاينة آثار الحريق، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث، تمهيداً لتفريغها والوقوف على ملابسات الواقعة.

بداية البلاغ

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغا من الأهالي، يفيد بنشوب حريق داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة المطرية، على الفور توجهت قوة أمنية، مدعومة بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، لاحتمالية وقوع ضحايا أو مصابين، ليتبين صدق البلاغ، وجرى فرض كردون أمني لوقف امتداد النيران.

الحماية المدنية تسيطر على الحريق

ودفعت وحدة الحماية المدنية بالقاهرة على الفور بـ3 سيارت إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وجرت عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران، وبالمعاينة تبين أن الحادث لم يسفر عن وقوع مصابين.

المعاينة: الحريق ناتج عن ماس كهربي

وكشفت المعاينة الأولية التي قام بها رجال المباحث، عن أن الحادث ناتج عن ماس كهربي نتيجة تلف إحدى التوصيلات السلكية، وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت باستدعاء عدد من شهود العيان لسماع أقوالهم حيال وقوع الحادث.