يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، عبر محركات البحث العالمية، عن خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي الصناعي بالاسم ورقم الجلوس 2022، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم عن اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الجاري 2022 / 2023.

وفي إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، يعرض موقع بوابة «الوطن» رابط وخطوات نتيجة الصف الثالث الثانوي الصناعي بالاسم ورقم الجلوس 2022، وفق إعلان وزارة التربية والتعليم في السطور التالية:

رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي الصناعي بالاسم ورقم الجلوس 2022

ووفق الإعلان من وزارة التربية والتعليم المصرية فأنه يتم إتاحة نتيجة الدبلومات الفنية المختلفة عبر بوابة التعليم الفني خلال الساعات القليلة المقبلة من خلال الضغط على الرابط من هنــا.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم أعلنت أوائل الدبلومات الفنية خلال الساعات الماضية، ومن المتوقع أن يتم إتاحة النتيجة عبر الموقع الرسمي خلال ساعات من الآن.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي الصناعي بالاسم ورقم الجلوس 2022

ويتاح لطلاب الصف الثالث الثانوي الصناعي الاستعلام عن نتيجة الترم الثاني من خلال بوابة التعليم الفني عبر خطوات بسيطة، وذلك من خلال السطور التالية:

الدخول على بوابة التعليم الفني من هنــا، واختيار نتيجة الدبومات الفنية.

يجب بعدها اختيار الصف الدراسي، ثم نوع الدبلومات الفنية وفي تلك الحالة تكون «الصناعي».

ادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

الضغط على النتيجة.