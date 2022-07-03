دار الإفتاء توضح أفعال الحاج المتمتع أثناء أداء الفريضة.. (فيديو)

نشرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فيديو جراف توضح فيه الأعمال الي يجب على الحاج المتمتع فعلها أثناء أداء فريضة الحج، حيث استهلت الفيديو بقول الله تعالى: «وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ».

إحرام الحاج المتمتع

وأوضحت دار الإفتاء، أن أول شيء يجب على الحاج المتمتع فعلها هي الإحرام، وإذا كان الإحرام من المنزل يبدأ الحاج في قص أظافره وحلق شعره والاغتسال والتطيب وارتداء ملابس الإحرام، وملابس الإحرام للرجل ارتداء بشكير يغطي الكتف وآخر يغطي نصفه الأسفل وارتداء في القدم شبشب بلاستك أو أي شيء لا يحتوي على خياطه، أما ملابس الإحرام للمرأة فلا يوجد لباس مخصص فلها أنت تلبس أي لباس طويل وواسع، ولو الإحرام هيتم من المطار يجوز ولكن مع الالتزام بأركان الإحرام السابقة.

ما يحرم على الحاج فعله

أضافت دار الإفتاء، أنه يجب على الحاج بعد الإحرام أن يصلي ركعتين، وبعد الانتهاء من الصلاة يقول: «لبيك عمرة متمتع بها إلى الحج»، ويبدأ بالتلبية ويقول : «لبيك اللهم لبيك لبيك لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ، وَالنِّعْمَةَ، لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيكَ لَكَ»، وبعد الإحرام هناك أشياء لا يجب على الحاج فعلها مثل حلق الشعر وقص الأظافر والتطيب والجماع أو ما في مقدماته مثل التقبل واللمس، ويحرم أيضا قتل الصيد كالطيور وغيرها، وعقد النكاح، ويحرم للرجل لبس المخيط مثل البنطلون والقميص والجاكت والجلاية وغيرها، وتغطية الرأس، ويحرم على المرأة لبس النقاب والجوانتي.

الطواف والسعي

وتابعت دار الإفتاء، أن أول شيء في عمرة التمتع هو الطواف، ويبدأ الطواف بأن يكون الحجر الأسود على يد الحاج الشمال، ومن هنا يبدأ الطواف، ويشاور على الحجر الأسود بيده قول الله أكبر، وعدد مرات الطواف سبع مرات، وبعد الانتهاء من الطواف يسن للحاج الذهاب إلى مقام إبراهيم ويصلي ركعتين، وبعدها شرب ماء زمزم، وهكذا يكون الحاج قد انتهى من الطواف، وبعدها يبدأ السعي بين الصفا والمروة، حيث يبدأ الحاج من جبل الصفا ويذهب إلى المروة وبعدها يذهب من المروة إلى الصفا، وتكون هذه الدورة مرتين، ويسعى بين الصفا والمروة سبع مرات.