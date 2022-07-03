الآن.. لينك سريع لنتيجة الدبلومات الفنية 2022

عبر رابط سريع لنتيجة الدبلومات الفنية 2022، يمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي الفني، من الحصول على النتيجة برقم الجلوس، شاملة جميع الدرجات التي حصل عليها في مختلف المقررات الدراسية، بجانب الدرجة الكلية ودرجة الطالب منها، خصصته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد اعتماد النتيجة رسميا، من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

رابط سريع لنتيجة الدبلومات الفنية 2022.. النتيجة ظهرت بشكل رسمي

الرابط السريع لنتيجة الدبلومات الفنية 2022، يمكن الدخول عليه من خلال بوابة مركز المعلومات التي وفرتها وزارة التربية والتعليم، حيث أكدت الوزارة أن النتيجة تشمل جميع نوعيات التعليم الفني كالزراعي والصناعي والتجاري والفندقي، بالإضافة إلى مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2022

-الدخول على رابط سريع لنتيجة الدبلومات الفنية 2022.

-كتابة رقم الجلوس.

-اختيار نوعية التعليم سواء «زراعي أو صناعي أو تجاري أو فندقي أو مدارس تكنولوجيا تطبيقية»

.-الضغط على زر «عرض النتيجة»

.-تظهر النتيجة باسم الطالب ورقم جلوسه والمديرية التعليمية والإدارة والمدرسة التابع لها

.يذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول 2022، موضحا أن الامتحانات العملية والمعملية والتحريرية للدبلومات الفنية عقدت خلال الفترة من 21 مايو الى 16 يونيو 2022، والتي تقدم لها مايقرب من 800 ألف طالب وطالبة وأشرف عليها ما يقرب من 215 ألف معلم، فى 3080 لجنة.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفنى، إن نظام 5 سنوات حضر منهم 18757 طالب بنسبة نجاح 80.84% ونظام 3 سنوات حضر منه 662036 طالب بنسبة نجاح 69.35 % بإنخفاض مقداره 0.87% عن العام السابق.

وأعلن نائب الوزير للتعليم الفنى أن اجمالى الحضور 789351 طالب، واجمالى الناجحين 539564 طالب بنسبة نجاح (68.36 %)، واجمالى من سيؤدى امتحان الدور الثانى 215572 طالب بنسبة (27.31 %)، لافتاً إلى أن عدد أوائل شهادات الدبلومات الفنية لعام 2022 بلغ عددهم 29 طالب وطالبة ( 20 طالبة + 9 طلاب) من 13 محافظة تضم محافظات الشرقية، والقليوبية، والجيزة، والإسكندرية، والإسماعيلية، والقاهرة، والبحيرة، وكفر الشيخ، والغربية، والمنوفية، والدقهلية، والوادى الجديد، وبورسعيد.