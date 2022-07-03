«كونكورد»: »القطار الكهربائي يخدم مليون مواطن يوميًا ويوفر طاقة بمليار و400 مليون جنيه

قال المهندس أحمد العبد رئيس مجلس إدارة شركة كونكورد للهندسة والمقاولات، إن مشروع القطار الكهربائي مشروع عبقري يخدم حوالي مليون مواطن يوميًا.

الانتقال من أي مكان للعاصمة الإدارية بالقاطر الكهربائي

وأضاف العبد خلال فعاليات إفتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي محطة عدلي منصور المركزية ومحطة القطار الكهربائي، أن القطار الكهربائي سيمكن المواطنين من الإنتقال من أي مكان للعاصمة الإدارية الجديدة، لافتًا إلى أن القطار الكهربائي سيقوم على ربط المترو والمونوريل إضافة إلى السوبر جيت والأتوبيس الترددي الكهربائي القادم من المطار.

توفير طاقة بحوالي مليار و400 مليون جنيه

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة كونكورد للهندسة والمقاولات على أن محطة عدلي منصور من أكبر المحطات في الشرق الأوسط، موضحًا أن القطار الكهربائي سيستخدمه مليون نسمة، وسيوفر طاقة بحوالي مليار و400 مليون جنيه، لافتًا إلى أن هذه القيمة ترجع إلى توفير البترول الناتج عن استخدام المليون نسمة لوسائل مواصلات أخرى مثل الأتوبيسات والسيارات قبل تشغيل القطار الكهربائي، فضلًا عن تقليل الإنبعاثات كون القطار الكهربائي صديق للبيئة.

«مول تجاري» بمحطة القطار الكهربائي

وأشار العبد إلى مساهمة شركة كونكورد بمشروع القطار الكهربائي، حيث قامت الشركة بتنفيذ «مول تجاري» على مساحة 25 الف متر، موضحًا أنه تم بناءه بتوجيهات من القيادة السياسية لخدمة أكثر من 1000 سيارة موجودة بموقف السيارات المرفق بالمحطة، لتتيح للمواطنين ترك سيارتهم بموقف السيارات وإستقلال القطار الكهربائي الذي يقوم بالوصول للعاصمة الإدارية خلال 50 دقيقة.