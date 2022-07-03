«كونكورد» للهندسة: «بدر» أكبر محطة في مسار القطار الكهربائي وتضخ له التيار

قال المهندس أحمد العبد رئيس مجلس إدارة شركة كونكورد للهندسة والمقاولات، إن القطار الكهربائي مريح، ومزود بخدمة «الواي فاي»، حيث يتمكن الراكب من خلالها إنهاء أعماله خلال رحلته بالقطار عن طريق الإنترنت، لافتًا إلى أن الرحلة تستغرق 50 دقيقة فقط للوصول إلى العاصمة الإدارية.

«العابدة»: الشركة أنشأت محطتي الشروق وبدر

وأضاف العبد خلال فعاليات إفتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي محطة عدلي منصور المركزية ومحطة القطار الكهربائي، أن شركة كونكورد أنشأت محطتي الشروق وبدر ضمن مسار القطار الكهربائي، إضافة إلى نفق محطة بدر بمساحة 500 متر، وكباري للمسار، موضحًا أن أحد هذه الكباري يبلغ 3 كيلو وأن الكبري الآخر يبلغ حوالي 6 كيلو.

«كونكورد»: محطة بدر قلب المسار النابض

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة كونكورد للهندسة والمقاولات أن محطة بدر هي أكبر محطة للقطار الكهربائي، واصفًا محطة بدر بالقلب النابض للقطار الكهربائي، لأن به محطتي الكهرباء الذين يقومون بتغذية القطار الكهربائي، والمحطات بالكهرباء كاملة.

ولفت «العبد» إلى أن محطة بدر الخاصة بالقطار الكهربائي تتضمن 4 أرصفة بمساحة 18 الف متر، أي ضعف عدد الأرصفة الذي تتضمنه أي محطة أخرى، حتى يستقبل القطار القادم من الشمال من مدينة العاشر من رمضان، والآخر القادم من الجنوب من العاصمة الإدارية، لافتًا إلى وجود أماكن مخصصة لذوي الهمم والمكفوفين.