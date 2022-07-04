كل ما تريد معرفته عن شروط التعيين في وظيفة معيد بجامعة الأزهر.. توافر 384 وظيفة

أعلنت الإدارة العامة الشئون الإدارية تعيينات المعيدين والمدرسين المساعدين بجامعة الأزهر عن الشـروط العامه للتقديم على 384 وظيفة، حيث يتم التقديم بدء من اليوم 4 يوليو وحتى 25 يوليو الجاري، وجاءت الشروط كالتالي:

1- يُشترط فيمن يتقدم لشغل احدى هذه الوظائف أن يكون مستوفيا للشروط والقواعد الواردة بالقانون رقم 103 لسنة 1961م وتعديلاته بشأن إعادة لتعليم الأزهر والهيئات التي يشملها وعلى القرار الجمهوري رقم ٢٥٠ لسنة 1975م، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٦٢ لسنة ٢٠٠٤م وما الحقه من تعديل على القانون والتعديات المنصوص عليها بالمواد 155 و 190 و 162 والمنشورة بالجريدة الرسمية في 24 مايو 2014 م.

۲- بشرط أن يكون المتقدمين للوظائف المعلن عنها من خريجي الكلية ذاتها من دفعة 2014 عدا الكليات حديثة الانشاء فيكون التقدم من خريجي الكلية من أول دفعتين فقط.

3- يشترط في المتقدم لشغل وظيفة مدرس مساعد أن يكون من خريجي جامعة الأزهر ومن خريج نفس الكلية المتقدم اليها.

شروط للحاصلين على الماجستير او الدكتوراه

4- يشترط فيمن يتقدم لشغل هذه الوظائف ألا يكون قد سبق فصله من الدراسات العليا أو مسجد والتقدم بشهادة من الدراسات العليا تفيد ذلك، وأن يكون الحصول على درجة التخصص الماجستير أو العالمية «الدكتوراه» في التخصص الذي يتم التعبين فيه من جامعة الأزهر ولا يعتد بالتسجيل أو الدرجة الحاصل عليها من خارج جامعة الأزهر في التعيين أو الترفية للدرجة الأعلى.

5- لا يجوز للمدرس المساعد والمعيد المحول لوظيفة ادارية القسم له عدن عن ذات الوظيفة بدات القسم الفحول منه أو قسم مماثل بكلية أخرى.

6- يشترط في القسم لشغل وظيفة معيد ألا يزيد السن عن خمسة وثلاثين عاما عند التقديم لها

7- يشترط في الترشح لشغل وظيفة معيد بهذه الكليات أن يكون حاصل على الشهادتين الاعدادية والثانوية الأزهريتين وعلى الاجازة العالية «الليسانس» من جامعة الأزهر.

8- سيكون التعيين في وظيفة معيد بعد لمدة عام بعدد في ضوء تقدم الطالب في دراسته وإلتزاماته وبحد أقصى 5 سنوات.

9- إذا كان المتقدم للوظيفة من الوظائف المعلن عنها من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو المؤسسات أو الهيئات العامة يجب عليه القديم موافقة كتابية صريحة من جهة عمله بالتقدم للاعلان أو التقدم بإقرار بعدم العمل إذا كان لا يعمل.

الأوراق المطلوبة

10 - تقدم المطالبات شخصيا أو بتوكيل رسمي - باسم عميد الكلية وملك في موعد أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ النشر، مرفقا بها المستندات الآتية:

1 - صورة الشهادات العلمية الحاصل عليها التتقدم والأصل للمطلاع

2 - صورة شهاده الإجازة العالية "الليسانس" موضحا بها التقدير العام والمجموع الكلي وسنة التخرج والأصل للمطلاع

3 - صورة من شهادتي الاعدادية والثانوية الازهريين الحاصل عليهما المتقدم والأصل للإطلاع.

4 - الموقف من الدراسات العليا بكل دقة ووضوح من الجهة المقيد بها المتقدم

5 - التقدم بشهادة حسن سير وسلوك من جهة عمله إذا كان يعمل أو من جهة تخرجه وحصوله على المؤهل.

6 - صوره بيان بتقديرات سنوات الدراسة بالدرجات والتفسير الكلى والأصل للقطاع.

7 - صورة شهاده الميلاد.

8 - صورة الموقف من التجديد

9 - صورة من بطاقة الرقم القومي سارية

10 - 6 صور شخصية حديثة

11 - صحيفة الحالة الجنائية.

يراعی تسليم أصول المستندات عند التعيين.