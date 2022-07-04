معهد مصر العالي للتجارة والحاسبات بالمنصورة: الاشتراطات والأوراق المطلوبة

أقر المجلس الأعلى للجامعات الحكومية قواعد تنسيق القبول للجامعات لطلاب الدبلومات الفنية 2022، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من كورونا، ويبحث الطلاب عن الاشتراطات والأوراق لمعهد مصر العالي للتجارة والحاسبات بالمنصورة.

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات لـ«الوطن» أن الحدود الدنيا للقبول بالكليات و المعاهد سيجري الكشف عنها عقب الانتهاء من تنسيق القبول بالجامعات لطلاب الثانوية العامة 2022 وتنسيق الدبلومات الفنية 2022.

معهد مصر العالي للتجارة والحاسبات بالمنصورة 2022

ووفقاً للموقع الرسمي لموقع تنسيق الجامعات فإن معهد مصر العالي للتجارة والحاسبات بالمنصورة 2022، يضم المعهد 3 أفرع، وهم علوم الحاسب و نظم المعلومات الإدارية و المحاسبة و الإدارة، موضحاً مدة الدراسة لعلوم الحاسب تكون 4 سنوات و يمنح الطالب درجة البكالوريوس في علوم الحاسب المعادل لدرجة البكالوريوس في الحاسبات و المعلومات التي تمنحها الجامعات المصرية.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

وبالنسبة لقسم نظم المعلومات الإدارية، فإن مدة الدراسة بالمعهد 4 سنوات دراسية على ان تمنح درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية المعادل لدرجة البكالوريوس في التجارة، و بالنسبة لقسم المحاسبة و إدارة الأعمال تكون أيضا مدة الدراسة 4 سنوات على أن تمنح درجة البكالوريوس التي تمنحها الجامعات المصرية .

اشتراطات الالتحاق بمعهد مصر العالي للتجارة والحاسبات بالمنصورة 2022

- أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات.

- أن يكون متفرغا للدراسة تفرغا كاملا ولا يجوز عدم التفرغ التام في مرحلة البكالوريوس.

- أن يثبت الكشف الطبي خلوه من الأمراض المعدية وصلاحيته لمتابعة الدراسة وفقا للقواعد التي يحددها المجلس الأعلى لشئون المعاهد.

- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

الشهادات المطلوبة للالتحاق بمعهد مصر العالي للتجارة والحاسبات بالمنصورة 2022

شعبة علوم الحاسب :

ويقبل بهذه الشعبة الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة (شعبة الرياضيات) وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية.

شعبة نظم المعلومات الإدارية :

ويقبل بهذه الشعبة الطلاب الحاصلين على أحد المؤهلات الآتية :

شهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية.

شهادة الثانوية التجارية نظام 3-5 سنوات.

شهادة الثانوية الصناعية نظام 3-5 سنوات.

دبلوم المعاهد الفنية الصناعية والتجارية.

دبلوم معاهد الإدارة والسكرتارية.

شهادة الثانوية الفنية للإدارة والخدمات.

شعبة المحاسبة و إدارة الأعمال :

ويقبل بهذه الشعبة الطلاب الحاصلين على أحد المؤهلات الآتية :

الثانوية العامة بقسميها وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية.

الثانوية التجارية نظام 3 سنوات.

الثانوية الفنية للإدارة والخدمات.

دبلوم المعاهد الفنية التجارية

دبلوم معاهد الإدارة والسكرتارية.

الثانوية التجارية 5 سنوات.