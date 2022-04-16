إصابة 5 أطفال بالتسمم لتناولهم وجبة منزلية فاسدة بأسيوط

أصيب 5 أطفال، بينهم رضيعان، من أسرة واحدة، بأعراض تسمم غذائي، نتيجة تناولهم وجبة منزلية فاسدة في قرية «الأنصار»، التابعة لمركز القوصية بمحافظة أسيوط، مساء اليوم السبت، وتم نقلهم إلى المستشفى المركزي، ويجري اتخاذ اللازم واستكمال الإجراءات القانونية.

إخطار مديرية الأمن بإصابة 5 أطفال بالتسمم

تلقى اللواء أسعد الذكير، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطاراً من مأمور مركز شرطة القوصية، يفيد بوصول 5 حالات أطفال في حالة إعياء شديد وقيء وإغماء، نتيجة إصابتهم بتسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة فاسدة داخل المنزل.

أسماء المصابين بالتسمم الغذائي في القوصية

وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين إصابة 5 أطفال، وهم «أحمد محروس شعبان»، 9 سنوات، و«ريتاج مروان عبد التواب»، 3سنوات ونصف، و«محمد عبد الرازق عبد التواب»، سنة واحدة، كما أصيب «آدم عمر عبد التواب»، سنة ونصف، و«مهند محمد عبده»، 3 سنوات ونصف، وجميهعم من أسرة واحدة، يقيمون بقرية «الأنصار»، التابعة لمركز القوصية.

تحريات المباحث وإسعاف المصابين

تبين من خلال التحري وسؤال أهل الأطفال حول ملابسات الواقعة، أن سبب إصابتهم بالتسمم تناول وجبة أرز فاسدة، معدة داخل بالمنزل، تم نقل الأطفال إلى مستشفى القوصية المركزي، ويجري عمل اللازم، ووضعهم تحت الرعاية لحين استقرار الحالات.

كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وبيان ملابسات وأسباب الواقعة، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، حول ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.