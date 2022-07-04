مواعيد امتحانات الدور الثاني لسنوات النقل والشهادات بالقليوبية

اعتمد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جداول امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل والشهادات العامة بالمحافظة للعام الدراسي 2021 / 2022، والمقرر أن تنطلق في 7 يوليو الجاري وتنتهي في الأول من أغسطس المقبل.

«الوطن» تستعرض جداول امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل والشهادات العامة المحلية بمحافظة القليوبية، للعام الدراسي الحالي 2021 /2022 في إطار خدماتها لقرائها.

جداول امتحانات الدور الثاني

وكشف الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن جداول ومواعيد امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل والشهادات العامة المحلية ستكون كالتالي:

خريطة امتحانات الدور الثاني في القليوبية

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أن خريطة الامتحانات للدور الثاني لصفوف النقل والشهادات العامة المحلية ستكون كالتالي:

- الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي «تعليم مجتمعي».. تبدأ 17 يوليو الجاري.

- الرابع والخامس والسادس الابتدائي «تعليم مجتمعي».. 18 يوليو.

- الصف الرابع الابتدائي العام.. 17 يوليو.

- الصف الخامس والسادس الابتدائي العام.. 18 يوليو.

- الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي «مكفوفين».. 23 يوليو.

- الصف الرابع والخامس الابتدائي «صم».. 17 يوليو.

- الصف السادس والسابع والثامن الابتدائي «صم».. 17 يوليو.

- صفوف النقل الأول والثاني الإعدادي العام والرياضي والمكفوفين والصم.. 23 يوليو.

- النقل الأول والثاني والإعدادي المهني.. 23 يوليو.

- الشهادة الإعدادية العام والرياضي.. 30 يوليو.

- الشهادة الإعدادية المهنية.. 30 يوليو.

- الشهادة الإعدادية للصم والمكفوفين.. 30 يوليو.

- الأول والثاني الثانوي الفني للصم.. 14 يوليو.

- النقل والتخصص الخط العربي.. 14 يوليو.

- النقل الأول والثاني الثانوي العام والرياضي.. 23 يوليو.

- النقل الأول والثاني الثانوي للمكفوفين.. 23 يوليو.