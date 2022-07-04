إعدام 115 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك وتحرير 8 محاضر بأخميم

فى إطار توجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بشأن تكثيف حملات ضبط الأسواق ومتابعة وفحص الأغذية واللحوم والتأكد من سلامتها قبل بيعها للمواطنين، تم تنفيذ حملة للتفتيش على الأغذية واللحوم بالاشتراك مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج وإدارة أخميم البيطرية وإدارة تموين أخميم.

وأسفرت الحملة عن تحرير 8 محاضر متنوعة وضبط وإعدام 85 كيلو لحوم وأغذية والبان متغيرة فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل أسواق مركز ومدينة أخميم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك بحضور أعضاء اللجنةالمكونه من الدكتور طارق لطفي مدير إدارة أخميم البيطرية وجمال عبدالناصر رئيس الرقابة التموينية بمركز أخميم و صفوت الناحل رئيس حماية المستهلك بمركز أخميم والدكتورة نور الهدى ثابت و الدكتورة هند خيرى من أطباء الإدارة البيطرية بمركز أخميم.

إعدام 20 كيلو لحوم تحوي ديدان بالكولة

وقامت حملة تموينية بقرى مركز أخميم للمرور على المجازر ومحلات بيع اللحوم والسوبر ماركت والتأكد من صلاحية اللحوم للإستهلاك الآدمي، حيث قامت الوحدة المحلية لقرية الكولة بحملة للتفتيش على المجازر ومحلات الجزارة بنطاق القرية واسفرت الحملة عن ضبط ومصادرة 30 كيلو لحوم متغيرة الخواص لرأس عجل لإحتوائها على حويصلات ديدان شريطية كما تم إعدامها بمحرقة المجزر، وذلك بحضور أشرف على رئيس القرية والدكتور طارق لطفى مدير الطب البيطرى بمركز أخميم.

تكثيف الحملات استعدادا لعيد الأضحى

وشدد حسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم على تكثيف المرور على محلات المجمدات واللحوم والأغذية والتأكد من سلامة الأغذية وصلاحيتها قبل بيعها للمستهلك، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد حالات الغش التجارى.

وأضاف أنه تم تكليف لجنة حماية المستهلك ولجان ضبط الأسواق بمتابعة وفحص اللحوم والتأكد من صلاحيتها قبل عرضها للمستهلك وذلك ضمن استعدادات الوحدة المحلية لمركز اخميم بمحافظة سوهاج لإستقبال عيد الأضحى المبارك.