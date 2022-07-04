شعبة المواد الغذائية: طباعة تاريخ الإنتاج على البيض يقلل السعر للمستهلك

قال حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إن الفترة الأخيرة شهدت تحركات كثيرة وغربية في سوق بيع البيض في مصر، حيث ارتفعت أسعاره بشكل غير طبيعي من قبل بعض التجار.

وأضاف المنوفي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هناك بعض الممارسات التي تتم من التجار أو المنتجين غير جيدة، حيث يقوموا بتعطيش السوق وحجب كميات كبيرة من البيض عن السوق وهو ما يخلق انخفاض في المعروض مقابل الطلب عليه، ويؤدي لارتفاع الأسعار.

طباعة تاريخ إنتاج البيض

وأشار عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إلى أنه يمكن الحد من هذه الظاهرة نوعا ما من خلال طباعة تاريخ إنتاج البيض وتاريخ الأنتهاء لصلاحيته على القشرة الخارجية له، وهو ما يحدث في عدد كبير من الدول ومنها الإمارات العربية.

وأوضح المنوفي أنه يتم العمل بهذه الطريقة منذ الكثير من السنوات للحد من تداول البيض الفاسد والقديم وغيرها وهو ما يمثل اهمية للمواطنين ويصب في مصلحة المواطن.

القضاء على ظاهرة تخزين البيض

وأكد أن اتخاذ مثل هذا القرار سينهي على ظاهرة تخزين البيض من قبل التجار في مخازنهم وتعطيش السوق لرفع الأسعار، فعند كتابة تاريخ الإنتاج من المزارع على كل بيضة، سيجعل هذا من الصعب على التاجر تخزينة حتى لا يمر على التاريخ المدون.

ولفت إلى أنه عند اتخاذ مثل هذا القرار سيكون للبيض الأقدم في تاريخ الإنتاج سعر أقل من البيض الطازج المنتج خلال نفس يوم البيع، وهو ما سيفرض على التاجر عرض جميع كميات البيض التي يقوم بشرائها من المزارع حتى لا يخسر فيها بعض الأموال.

وأوضح أن اتخاذ مثل هذه الخطوة هو أمر سهل وبسيط يحتاج فقط غلى قرار من الدولة وان يدخل حيز التنفيذ، على أن يتم تنفيذ قرار الطبع في مكان الإنتاج وليس مكان التجميع والتجار.