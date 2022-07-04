خبراء عقاريون: المشروعات التابعة للدولة أعطت المزيد من المصداقية

قال المهندس محمود الحسيني، الخبير في التسويق العقاري، إن خلال الوقت الحالي يتجه العديد من المسوقين اتجاه الشركات الكبرى والوطنية التي تعمل عليها الدولة في الوقت الحالي مثل العاصمة الإدارية والعلمين وغيرها من المدن الجديدة التي تعمل عليها الدولة.

يجب على المسوق العقاري احترام متطلبات العملاء في الوقت الحالي

وأضاف الحسيني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجب على المسوق العقاري احترام متطلبات العملاء في الوقت الحالي، خاصة وأنه هناك الكثير من المسوقين في الوقت الحالي وهو ما يستلزم دراسة جيدة نظرا لزيادة أعداد المطورين، ويجب أن يفكر المسوق في المقام الأول في العملاء وليس المطور، وذلك حتى يكون هناك ثقة بين المسوق والعميل.

وقال أحمد صفوت المسوق العقاري، إن وظيفة المسوِّق أن يختار ويقارن بين العديد من الشركات المطورة والمنفذة للعديد من المشاريع بأفضل خدمات وأسعار وإعطائها للعميل، حيث يجب دراسة السوق بشكل جيد ودراسة الشركات المتواجدة في السوق.

وأضاف صفوت، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجب على المسوق أن يراجع جميع الأوراق المالية والرخص وغيرها من الأوراق والعقود الخاصة بالشركات المطورة للعقارات، وهي وما يؤمن حقوق العملاء حتى لا يكون هناك أي استغلال لهم ويكون الوحدات التي سيحصلون عليها جميعها سليمة ولا يوجد بها أي مشكلات قد تواجه العملاء.

السوق العقارية المصرية تتميز بالكثير من المميزات

وأشار إلى أن السوق العقارية المصرية تتميز بالكثير من المميزات، خاصة وأنه سوق صلب وقادر على مواجهة الصدمات، خاصة وأن المشروعات الخاصة بالدولة أصبحت متواجدة في عدد كبير من المدن وهو ما يخلق نوعا من الثقة والأمان لدى العملاء، كما أن العقارات قطاع جاذب للاستثمار، خاصة مع توافد الاستثمارات الأجنبية على القطاع في العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة وغيرها من المدن.