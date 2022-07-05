تفاصيل إنهاء حياة عامل ونجله على يد أحد أقاربهما بأسيوط.. الأسرة تروي الكواليس

حالة من الحزن خيمت على إحدى قرى مركز البداري بمحافظة أسيوط، بعد مقتل رجل خمسيني «محمد» ونجله «أحمد» البالغ من العمر 27 عاما، على يد ابن شقيقه، تجمع الأهالي لتأدية واجب العزاء، كل منهم يتذكر موقفًا جمعه مع الرجل الخمسيني ونجله، عرفهما الجميع بحسن أخلاقهما وطيبتهما المعهودة، لكنهما راحا ضحية غدر أحد أقاربهما.

كواليس الواقعة

ولكشف كواليس الواقعة، قالت إحدى أقارب الضحايا وتدعى «رشا» لـ«الوطن»، إنه منذ ما يقرب من عام ونصف، نشبت مشادة كلامية بين القاتل المدعو «عبد الرحمن» البالغ من العمر 33 عاما، وبين نجل عمه القتيل، وذلك على ممر يؤدي للأرض الزراعية الخاصة به، وعندما رفض القاتل، فما كان من عمه والد القتيل والمجني عليه الثاني «محمد» صاحب الـ50 عاما، أن يتدخل لحل النزاع بين ابنه وابن شقيقه.

وتابعت «رشا» خالة الشاب، أن القاتل اعتدى بالضرب على القتيل «أحمد»، ما أسفر عن إصابات في الرأس، وحينها حُرر محضر بالواقعة، لكنه تم الصلح بين الشابين من قبل الأب وخاصة أن الشاب الآخر هو ابن شقيقه، قائلة «جوز اختي عمل بينهم صلح وقال دا في النهاية أبن أخويا لكنهم كانوا دايمًا حاسين أن القاتل عنده نية مش كويسة لكنهم تجاهلوا دا ومتوقعوش انهم يقتلهم بالطريقة البشعة دي».

وأضافت السيدة «رشا»، أنه في يوم الواقعة، كان زوج شقيقتها «محمد» خارج من بوابة المسجد وشاهد القاتل يعتدي بالضرب على نجله الصغير، فما كان منه إلا أن يهرول لإنقاذه من بطش أبن عمه، إذ يفر القاتل مسرعا لمنزله وهو نفس المنزل الذي يقطن به عمه القتيل، وخرج بصحبة سلاح ناري أفرغه في صدر القتيل.

وأوضحت خالة المجني عليه، أن الشاب «أحمد» عندما سمع صوت الأعيرة النارية، هرول مسرعا لوالده، إذ فوجئ بطلقات تستقر بصدره مما أودى بحياته وسقط صريعًا جثة هامدة بجوار جثة والده.

بلاغ

ورد بلاغ إلى مركز شرطة البداري من الأهالى يفيد وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين أقارب ووقوع ضحايا، وانتقل رجال الشرطة على الفور إلى مكان الواقعة، وتبين من خلال الفحص وقوع اشتباكات بين أبناء عمومة ومقتل اثنين، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ويكثف رجال الشرطة من جهودهم لضبط مرتكب الواقعة.