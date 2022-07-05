حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 5-7-2022 عاطفيا ومهنيا

تمتلك أنثى الدلو القوة والذكاء الشديد الذي يؤهلها إلى كيفية التعامل مع جميع الشخصيات وأنواعها، وتقدر على امتصاص غضبهم والتعامل مع النرجسيين منهم خاصة، فهي لديها قدرة على حسن الحديث واللباقة وسرعة التصرف، وتقدر على إدارة الأمور، كما يوجد لديها قوة حدس ملفتة جدا، معتمدة على الحاسة السادسة لديها، وتكره أنثى ذلك البرج أن يضع الآخرين القيود لها، فسرعان ما تتمرّد على هذه القيود وتحرّر نفسها.

صفات أنثى برج الدلو

تحب أنثى برج الدلو الصدق والصراحة، كما تكره الكذب والخداع، وأكثر ما يزعج أنثى الدلو ويجعلها غير مرتاحة هي ممارسة التفاصيل الروتينية والعادات المتكررة، وتعمل على كسرها باختراع شيء جديد وتجربة مختلفة من حين لآخر حتى لا تشعر بالملل.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

يواجه القمر ونبتون بعضهما ويتنافران في منزلي المال، لذا عليك أن تهتم بتنظيم أفكارك وترتب نفقاتك، وانتبه من الخوض في مغامرات متسرعة قد تؤدي بك إلى الوقوع في العديد من المشاكل والأزمات، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني، بحسب ما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

ونصحت عبيرة فؤاد في تصريحاتها الخاصة لـ«الوطن» مواليد برج الدلو ألا يتسرعوا في أقوالهم أو وعودهم، كما طالبتهم بالحرص على الحفاظ على لباقتهم في الحديث، وألا يعطوا وعودا للآخرين، ولا يقدرون على تنفيذها.