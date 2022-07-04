حبس المتهم بقتل «فرارجي» في المعصرة 4 أيام.. قفص دواجن السبب

قررت جهات التحقيق حبس المتهم بقتل «فرارجي» في المعصرة 4 أيام على ذمة التحقيقات، إذ كان قسم شرطة المعصرة، تلقى بلاغا من الأهالي، مفاده وقوع جريمة قتل بشارع المطار دائرة القسم، وبالانتقال لمحل البلاغ، تبين صدق البلاغ، بالعثور على جثمان تبين من التحريات أنه لفرارجي، بعدما نشب خلاف بينه وبين صاحب ورشة (المتهم)، إذ تبين تعدي الأخير بشومة على المجني عليه، إثر خلاف نشب بينهما، بسبب قفص دواجن، وضعه المجني عليه أمام ورشة المتهم.

التحريات: المتهم تعدى على المجني عليه بشومة أنهت حياته

وبينت التحريات، التي قام بها رجال المباحث نشوب مشادة كلامية بين الطرفين، تطورت إلى التشابك بالأيدي، تعدى خلالها المتهم على المجني عليه بالضرب، ولم يكتف بذلك، بل جلب عصا خشبية غليظة من ورشته، ضرب بها المجني عليه على رأسه ضربة أودت بحياته على الفور، وعقب تقنين الاجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحقيقات أقر بصحتها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

النيابة تستمع لأقوال شهود العيان

وجرى إخطار النيابة العامة التي أمرت بنقل جثمان المجني عليه لمشرحة زينهم، وانتدبت عناصر الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه لبيان سبب الوفاة، واستدعت عددا من شهود العيان لسماع أقوالهم حيال وقوع الحادث.

كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الحادث تمهيدا لتفريغها والوقوف على ملابسات الواقعة، وكلفت رجال المباحث بسرعة عمل تحرياتها لكشف غموض وملابسات الحادث، وصرحت بالدفن، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتتابع جهات التحقيق سير مجرى التحقيقات في الواقعة.