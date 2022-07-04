ندب المعمل الجنائي لفحص حريق خط غاز بشبرا وإصابة 4 باختناق

انتدبت جهات التحقيق، عناصر الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق اندلع في خط غاز في شبرا الخيمة مما أسفر عن إصابة 4 باختناق، والدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الموقف.

بدء التحقيق في حريق غاز شبرا

وطلبت جهات التحقيق معرفة إذا كان هناك شبهة جنائية حيال اندلاع الحريق من عدمه والتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من مكان حدوث الواقعة تمهيدا لتفريغها والوقوف على أسباب الحادث.

السيطرة على حريق غاز

وسيطرت قوات الحماية المدنية علي حريق بخط غاز بمنطقة شبرا الخيمة محافظة القليوبية وأسفر الحريق عن إصابة 4 اشخاص باختناقات تم التعامل معها فورا وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وامرت بفتح التحقيق في الواقعة

تلقي اللواء غالب مصطفي مدير أمن القليوبية، إخطارا بوجود حريق بخط غاز بمنطقة شبرا الخيمة، وانتقلت الأجهزة المعنية وسيارات الإسعاف.

وأسفر الحادث عن إصابة عن إصابة كل من: «محمد ع، 48 سنة، مصاب باختناق»، «ص ص، 43 سنة، اختناق»، «ع م، اختناق، عثمان ا، 24 سنة، اختناق» وتم التعامل معهم في موقع الحادث وتم إخماد الحريق وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لتولي شؤونها وأمرت بندب الأدلة الجنائية لكشف سبب الحريق واستدعاء المسؤولين لتشكيل لجنة لمعرفة مدى تضرر الخط بالواقعة.

فيما دفعت شركة الغاز بفرق للإصلاح وتأمين المنطقة ومعاينة الحريق حيث جرى السيطرة على الموقف وجار حصر التلفيات وإعادة عمل الخط لطبيعته.