شاب يطعن ابن عمه لخلاف على قطعة أرض ميراث بكفر الشيخ

لقى شخص مصرعه طعناً بسلاح أبيض، وذلك بإحدى قرى مركز دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، وذلك إثر نشوب مشاجرة بين أبناء عمومته نتيجة وقوع خلافات فيما بينهم على قطعة أرض زراعية ، بينما لقى المجني عليه مصرعه عقب طعن أحدهما له وهو ما أدى إلى وفاته في الحال.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

وكان اللواء أشرف صلاح درويش، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من اللواء خالد محمدي، مدير إدارة البحث الجنائي وذلك من خلال إشارة واردة من نقطة شرطة مستشفى دسوق العام، بوصول «م . ر»، 35 عامًا، فلاح، ويقيم بإحدى القرى التابعة لمركز دسوق، بالمحافظة جثة هامدة.

الانتقال إلى موقع الحادث

بينما انتقل العميد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي لغرب كفر الشيخ وبرفقته الرائد أحمد أبوعريضة، رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، إلى مستشفى دسوق العام، وبسؤال أسرة المجني عليه قرروا حدوث مشاجرة بين المجني عليه، وبين أبناء عمومته والتي أدت إلى طعن أحدهم، 36 عامًا، للمجني عليه بسكين ولفظ أنفاسه.

التقرير الطبي للمجني عليه

وأفاد مضمون التقرير الطبي المبدئي للمجني عليه إصابته بجرح نافذ بالصدر، ما أدى إلى وفاته، فيما جرى إيداع الجثة بمشرحة مستشفى دسوق العام تحت تصرف جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت التحقيقات في ملابسات الواقعة.