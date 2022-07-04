ارتفاع إجمالي إصابات كورونا عالميا إلى 554.3 مليون حالة

سجلت إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، عالميا، 554 مليونًا و387 ألفًا و542 حالة، ووصل إجمالي الوفيات إلى 6 ملايين و361 ألفًا و436 حالات وفاة، وسجلت حالات الشفاء، 529 ملايين و268 ألفا و250 حالة، وفقا لما ذكره موقع «ورلد ميتر».

وسجلت السلطات الصحية في كوريا الشمالية، أكثر من 3030 إصابة بـ«كورونا»، أو ما تطلق عليه «بيونج يانج»، اسم «الحمى»، ليصل إجمالي الإصابات إلى أكثر من 4.75 مليون.

وأعلنت السلطات الصحية الكورية الشمالية، شفاء أكثر من 4.74 مليون شخص، فيما يتم علاج ما لا يقل عن 5550 شخصا، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

كوريا الجنوبية تسجل 4 حالات وفاة

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت «وكالة مكافحة الأمراض»، تسجيل 6253 إصابة جديدةبـ«كورونا»، بينها 164 وافدة من الخارج، و4 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 18395864 حالة، فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى 24574 حالة وفاة.

ثبات وفيات كورونا في الصين: 5226 حالة

وفي الصين، سجلت السلطات الصحية، 41 إصابة محلية العدوى بـ«كورونا» في البر الرئيسي للبلاد، بينها 29 حالة في «مقاطعة آنهوي»، فيما لم تسجل البلاد، أي وفيات جديدة، ليظل الوفيات عند 5226 حالة.

وأشارت «لجنة الصحة الوطنية»، إلى خروج 50 مريضا من المستشفيات بعد شفائهم من الفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 220165 شخصا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

«آنهوي» الصينية تسجل 29 حالة إصابة بالفيروس محلية العدوى

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، سجلت «مقاطعة آنهوي» الواقعة شرق الصين، 29 حالة إصابة بالفيروس محلية العدوى و 258 حالة محلية بدون أعراض يوم الأحد، وقالت «لجنة الصحة» بالمقاطعة الصينية، اليوم الاثنين، إن الحالات كانت في مقاطعة سيكسيان.

كما سجلت «شنجهاي»، حالتي إصابة محلية العدوى بـ«كورونا» وحالة محلية واحدة بدون أعراض.

وفي سنغافورة، سجلت البلاد، 6127 إصابة بـ«كورونا»، ليرتفع حصيلة الإصابات إلى 1467234 حالة، وفقا لما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إنديا» الهندية.