مجلس جامعة بنها يعلن أسماء الفائزين بـ«الجوائز التقديرية».. تعرف عليها

أعلن مجلس جامعة بنها في اجتماعه برئاسة الدكتور جمال سوسة، رئيس الجامعة، أسماء الفائزين بجوائز الجامعة التقديرية والتشجيعية والعلمية المختلفة.

إثراء العملية العلمية

وقدم الدكتور جمال سوسة، التهنئة للفائزين بجوائز الجامعة المختلفة، مشيراً إلى أن الفائزين حرصوا على إثراء العملية الأكاديمية والعلمية، وتم اختيارهم وفقاً لتقارير لجنة المحكمين، وطبقاً لقواعد لائحة الجوائز المعتمدة بالجامعة.

أسماء الفائزين بالجوائز

من جانبه قال الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إن تقارير المحكمين لجوائز الجامعة أسفرت عن فوز كلا من الدكتور سامح عبد الواحد ندا، الأستاذ بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة ببنها، والدكتور محمد صلاح الدين السيد، الأستاذ بقسم الحسابات العلمية بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، بجائزة الجامعة التقديرية مناصفة في مجال العلوم الهندسية والتكنولوجية.

كما فاز الدكتور محمد مجدي فوزي المدرس بقسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة بشبرا بجائزة الجامعة التشجيعية في مجال العلوم الهندسية والتكنولوجية، وفاز الدكتور حسام السيد مصطفى، المدرس بقسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة بشبرا بجائزة الجامعة للرسائل العلمية «الدكتوراه»، في مجال العلوم الهندسية والتكنولوجية، والدكتورة هدى عبد المعطي المدرس بقسم تمريض الصحة النفسية بكلية التمريض بجائزة الجامعة للرسائل العلمية «الدكتوراه» في مجال علوم الحياة.

وفازت الدكتورة مها الشحات محمد المدرس بقسم الإحصاء والرياضة بكلية التجارة، بجائزة الجامعة للرسائل العلمية «دكتوراه» في مجال العلوم الأساسية، والدكتورة نهال مجدي حسين المدرس بقسم مناهج وطرق التدريس بكلية التربية بجائزة الجامعة للرسائل العلمية «دكتوراه» في مجال العلوم الأدبية والاجتماعية والتربوية والقانونية.

كما فازت الدكتورة منى عبد الحليم أحمد المدرس المساعد بقسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة ببنها، بجائزة الجامعة للرسائل العلمية «ماجستير» في مجال العلوم الهندسية والتكنولوجية، وفاز الدكتور أدهم عمر محمد المدرس المساعد بقسم الفارماكولوجي بكلية الطب البيطري بجائزة الجامعة للرسائل العلمية «ماجستير» في مجال علوم الحياة، كما فاز الدكتورة ياسمين السيد يوسف المدرس المساعد بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بجائزة الجامعة للرسائل العلمية «ماجستير» في مجال العلوم الأدبية والاجتماعية والتربوية والقانونية.