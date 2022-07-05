الكهرباء: اتفقنا مع الإمارات على مشروع لتوليد الطاقة من الرياح.. والتوقيع بعد العيد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا مع وفد من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ضمّ الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وخلدون المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية لإمارة أبوظبي، ومحمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وخالد سالمين، المدير التنفيذي بشركة أدنوك.

مدبولي يطلع على نتائج مباحثات مشروعات مصر والإمارات:

وحضر اللقاء، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس الوزراء، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

الشراكة المصرية الإماراتية

وخلال اللقاء، أطلع الجابر، رئيس الوزراء، على نتائج المباحثات التي أُجريت مؤخرا، بشأن مشروعات التعاون المقرر تنفيذها، سواء في إطار ثنائي بين مصر والإمارات، أو في إطار مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، بين مصر والإمارات والأردن.

مشروع توليد الطاقة الكهربائية من محطات الرياح

وفى هذا السياق، أوضح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، انتهاء تفاصيل الاتفاق على إنشاء مشروع توليد الطاقة الكهربائية من محطات الرياح بطاقة 10 جيجاوات، وسيتم التوقيع على اتفاقية المشروع عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأشار وزير الصناعة الإماراتي، إلى أنّه فيما يخص مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، فمن المقرر عقد الاجتماع المقبل للجنة العليا للمبادرة هذا الشهر في القاهرة، لمتابعة المشروعات التي تم التوافق بشأنها.

من جهة أخرى، شهد الاجتماع مناقشة جوانب التعاون المقترح، بين وزارة الاتصالات المصرية والجانب الإماراتي، في مجال إنشاء أبراج الاتصالات، وغيرها.