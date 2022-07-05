«الأورمان» تستعد لذبح أضاحيها في 3 مجازر بقنا

تستعد جمعية الأورمان، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بقنا، لذبح أضاحيها وذلك خلال ايام التشريق داخل 3 مجازر بمحافظة قنا، وهي مجزر الجزيزية بمركز قنا، ومجزر أبوتشت بمركز أبوتشت، ومجزر قوص بمركز قوص، المعتمدة من وزارة الزراعة وتحت اشراف الطب البيطري.

ذبح 50 عجلا بلديا

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية خصصت 50 عجلا بلديا سيتم ذبحها وتوزيعها خلال أيام عيد الأضحى المبارك، على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة، من أبناء محافظة قنا.

وأفاد، بأن عملية الذبح ستبدأ بعد صلاة عيد الأضحى المبارك إلى عصر آخر أيام التشريق، ويلى مرحلة الذبح التجزير والتشفية والتعبئة والتغليف ويتم توزيعها على القرى الاكثر احتياجا، مؤكدا أنه يتم اختيار رؤوس الماشية المراد ذبحها بعناية شديدة، وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية.

خطة لاستهداف الأكثر احتياجا

واشار شعبان أن مكتب مشروعات الأورمان بقنا وضع خطة عمل متكاملة تستهدف توزيع لحوم أضاحي هذا العام بجميع مراكز المحافظة، وبالتعاون مع اكثر الجمعيات الخيرية الصغيرة، وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، من خلال قوائم بيانات معتمدة بعد اجراء ابحاث ميدانية عليهم للتأكد من احقيتهم و بما يتفق مع شروط الجمعية.