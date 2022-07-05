توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. شبورة ورطوبة ورياح وتحذير من الشمس

كشف خبراء الرصد والتتبع بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس والتوقعات الخاصة بدرجات الحرارة، خلال الـ72 ساعة المقبلة، إذ يسود خلال الفترة من الأربعاء وحتى الجمعة وصولًا للاثنين المقبل 11 يوليو طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت الأرصاد بشأن حالة الطقس على مناطق السواحل الشمالية والتي يسودها أجواء رطبة، فضلا عن طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية خلال 72 ساعة المقبلة

وأشارت الهيئة، إلى وجود شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر وحتى السادسة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، مشيرة إلى ارتفاع الرطوبة نهارًا ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2 و3 درجة مئوية.

وأضافت الهيئة أنه من المتوقع خلال الفترة المذكورة أن تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة؛ مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

توقعات درجات الحرارة خلال 72 ساعة

وجاءت تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة على كافة مناطق الجمهورية وفق بيان الأرصاد على النحو التالي:

درجات الحرارة الأربعاء 6 يوليو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 34.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 41.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 39.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 42.

درجات الحرارة الخميس 7 يوليو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 39.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 34.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 39.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 42.

درجات الحرارة الجمعة 8 يوليو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 40.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 34.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 40.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 42.