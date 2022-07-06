حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 6-7-2023 مهنيا وعاطفيا

يتابع فئة عريضة من الناس حظك اليوم وعلم الأبراج والفلك والنجوم، ويهتمون بما يتقدمه تلك العلوم وما يقوله الخبراء في تلك المجالات.

وفيما يلي تستعرض «الوطن»، حظك اليوم وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، على النحو التالي:

حظك اليوم برج الحمل 6-7-2022 على الصعيد العاطفي

عليك التزام الهدوء وتمالك أعصابك اليوم خاصة إذا كنت متزوجا فالصوت العالي لا يحل بل يعقد المسائل مع شريك حياتك.

حظك اليوم برج الحمل 6-7-2022 على الصعيد المهني

يتواجد القمر بمواجهة برجك مما يتطلب منك أن تتجنب العناد اليوم، وعليك أن تجلس وتستمع للآخرين والأكبر منك سنا فهناك أمور يمكن أن تتعلمها من الآخرين.

حظك اليوم برج الثور 6-7-2022 على الصعيد المهني

يتنافر القمر مع المشتري بمنزلي الصحة اليوم مما يتطلب منك أن تهتم بطعامك وشرابك وتعمل على تنظيم جهودك ولا تضيع طاقتك فيما لا يعود بالنفع عليك.

حظك اليوم برج الثور 6-7-2022 على الصعيد العاطفي

رتب أولوياتك ونفذ أهمها، ولا تتكلم عن حياتك الشخصية لأحد اليوم.

حظك اليوم برج الجوزاء 6-7-2022 على الصعيد العاطفي

يتواجد القمر في منزل الحب مما يدعوك للاحتفال مع من تحب ويعدك بقضاء أوقات حلوة مع الأهل.

حظك اليوم برج الجوزاء 6-7-2022 على الصعيد المهني

يساعدك الوضع الفلكي اليوم على أن تحسم بعض الأمور التي ظلت عالقة فترة طويلة.

حظك اليوم برج السرطان 6-7-2022 على الصعيد العاطفي

يتواجد القمر في وضع معاكس اليوم مما يتطلب منك بالصبر قليلا حتى تتحسن الأمور.

حظك اليوم برج السرطان 6-7-2022 على الصعيد المهني

حاول أن تعتمد على نفسك اليوم ولا تتنظر مساعدة من أحد.

حظك اليوم برج الأسد 6-7-2022 على الصعيد العاطفي

يتواجد القمر في منزل العلاقات اليوم مما يمدك بطاقة كبيرة وحيوية تساعدك على إصلاح علاقات أو القيام بلقاءات مهمة.

حظك اليوم برج الأسد 6-7-2022 على الصعيد المهني

عليك أن تتعامل بسرعة بديهة ويقظة تقودك لجني أرباح اليوم.

حظك اليوم برج العذراء 6-7-2022 على الصعيد المهني

يتنافر القمر مع المشتري في منزلي المال واليوم مما يتطلب منك الحرص ويجب عليك أن تهتم بتحديد ميزانية وأن تراجع مصروفاتك جيدا.

حظك اليوم برج العذراء 6-7-2022 على الصعيد العاطفي

تلقى تقدير من حولك كثيرا.

حظك اليوم برج الميزان 6-7-2022 على الصعيد المهني

يتواجد القمر في برجك اليوم كما يدعمك الفلك في كل مبادرة تقوم بها، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان 6-7-2022 على الصعيد العاطفي

تنجح في لفت الانتباه والتأثير في الجنس الآخر واليوم ترى تأثيرك في نظرات الإعجاب من حولك.

حظك اليوم برج العقرب 6-7-2022 على الصعيد المهني

عليك أن تعمل في صمت وتتجنب الانفعال سريعا، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب 6-7-2022 على الصعيد العاطفي

يتنافر القمر مع المشتري في منزلي الصحة اليوم لذا عليك أن تهتم اليوم بصحتك وسلامتك.

حظك اليوم برج القوس 6-7-2022 على الصعيد المهني

تواجد القمر في منزلك الحادي عشر يساعدك على الحصول على دعم زملائك في العمل أو مديريك.

حظك اليوم برج القوس 6-7-2022 على الصعيد العاطفي

وجود المشتري في منزل الحب يساعدك على تحقيق تطور مثير.

حظك اليوم برج الجدي 6-7-2022 على الصعيد المهني

يتنافر القمر مع المشتري في برجك ويطالبك ذلك بألا تتسرع، وأن تفكر جيدا قبل اتخاذ أي قرار.

حظك اليوم برج الجدي 6-7-2022 على الصعيد العاطفي

تسير حياتك العاطفية اليوم بشكل جيد، والأمور على ما يرام.

حظك اليوم برج الدلو 6-7-2022 على الصعيد المهني

يتواجد القمر في منزل الحظ اليوم، مما يجعلك تفكر بطرق إيجابية ويمدك بأفكار مميزة.

حظك اليوم برج الدلو 6-7-2022 على الصعيد العاطفي

يتواجد فينوس في منزل الحب اليوم مما يجعل مواليد برج الدلو أكثر قدرة على التأثير في الآخرين.

حظك اليوم برج الحوت 6-7-2022 على الصعيد العاطفي

تواجد الشمس وعطارد في منزل الحب يساهم في توطيد علاقاتك ويساعدك على التعبير عن مشاعرك وأفكارك بوضوح.

حظك اليوم برج الحوت 6-7-2022 على الصعيد المهني

تشعر ببعض التشوش اليوم وعليك أن تخطط جيدا وتراجع خطواتك تجنبا للأخطاء.