إصابة 8 في انقلاب ميكروباص على صحراوي إسكندرية بالبحيرة

أصيب 8 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة من الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق مصر - الإسكندرية الصحراوي، في نطاق مركز وادي النطرون، بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

إخطار أمني بإصابة 8 في انقلاب ميكروباص

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد استقبال المستشفى 8 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة، نتيجة وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب، على طريق الإسكندرية الصحراوي، بنطاق ذات المركز، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة لاتخاذ الإجراءات المعمول بها.

أسماء المصابين في حادث «صحراوي إسكندرية»

أسفر الحادث عن إصابة كل من:

عمر م. أ.، 47 سنة، مقيم بطنطا، مصاباً بكدمات متفرقة بالجسم وكسر في الساق اليمنى.

أحمد ع. أ.، 22 سنة، مقيم بطنطا، مصاباً بكدمات متفرقة بالجسم وكسر في الحوض.

محمد ف. أ.، 25 سنة، مصاباً بكدمات متفرقة بالجسم واشتباه نزيف في البطن.

محمود م. ر.، 29 سنة، مصاباً بكدمات متفرقة بالجسم.

محمد س. أ.، 49 سنة، مقيم بطنطا، مصاباً بكدمات متفرقة بالجسم وكسر في الساق اليمنى وجرح نافذ في الوجه.

أحمد أ. ع.، 33 سنة، مصاباً بكدمات متفرقة بالجسم.

عامر ف. ع.، 47 سنة، مصاباً بكدمات متفرقة بالجسم وكسر في الساق اليمنى.

أحمد ح. ش.، 22 سنة، مصاباً بكدمات متفرقة بالجسم.

تحرير محضر بالواقعة لاستكمال الإجراءات

تم استدعاء سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون، وتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية حيال الحادث.