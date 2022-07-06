حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 6-7-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج العذراء شخص قوي صبور قادر على تحمل المآسي والصعاب في حياته، ويكون سريعا في تجاوزها والتغلب عليه لما يمتلكه من صبر وإيمان بأن ما يحدث خيرا، ويحاول دائما أن يبحث عما يسعده ويبتعد عن ما يعكر صفوه بقدر الإمكان، وفي معاملاته يكون صادقا وصريحا وواضحا كثيرا، ودائما ما تجده صادقا في أحاسيسه ومشاعره إلى حد كبير، كما أنه مخلص لمن حوله فيعرف عنه الوفاء ولا يمكن أن يخذل أحدا في حاجة إليه.

صفات برج العذراء

يحب مولود برج العذراء عمله كثيرا ويؤدي عمله بإتقان دون ملل أو ضجر، كما يفضل الابتعاد عن الناس والعلاقات الاجتماعية، فهو لا يعطي الثقة والأمان لأحد بسهولة، كما أنه شخص قوي عقلاني يمتلك خبرات واسعة لذا يمكن استشارته في العديد من الأمور.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

تنافر القمر مع المشترى في منزلي المال، يتطلب منك أن تكون حريصا على أموالك وحساب ماذا يجب أن تنفق من عدمه، وعليك اليوم أن تخطط لعملك بحكمة وأن تهتم بتحديد ميزانيتك وتراجع مصروفاتك جيدا، كل ما عليك هو الانتباه لحقوقك جيدا وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

وطالبت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحاتها الخاصة لـ«الوطن»، مواليد برج العذراء بألا يبخلوا بتعاطفهم مع من حولهم، كما يجب عليهم أن يبذلوا مجهودًا لتفهم الآخرين لتجعل الجميع يقدرونك لشخصك.