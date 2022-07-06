حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 6-7-2022 عاطفيا ومهنيا

الجاذبية والسحر، أهم ما يتمتع به مواليد برج الميزان، فلديهم سحر خاص يجذب الآخرين إليهم خاصة لعقلهم ورجاحة رأيهم في العديد من الأمور والقضايا، وفي المعاملات تجدهم يحبون البساطة في المعاملة ويكرهون التعقيد، فهم ودودون ولطيفون للغاية مع الآخرين، كما ينجحون في كسب حبّ الناس بسرعة وجعلهم أصدقاء لهم.

صفات برج الميزان

يحب مواليد برج الميزان، الاستماع إلى الناس وشكواهم وتبادل الأفكار والآراء ممن حولهم، لمعرفة مختلف وجهات النظر المختلفة كما يكرهون النزاعات بمختلف أشكالها، ومولود هذا البرج هادئ عقلاني لا يحكم على الناس سريعا أو من مجرد موقف أو رد فعل صدر منهم فهم يكرهون ظلم أي شخص، ويدافعون عن الأشخاص الذين يشعرون بتعرضهم للظلم في أي من المحافل أو المناسبات، كما أنهم منطقيين للغاية وقادرين على تحليل الأمور بطريقة صحيحة.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

يتواجد القمر في برجك اليوم وهذا يساعدك على أن تكون يقظا وتمتلئ بالحيوية اليوم وتتألق وتلفت الانتباه حولك كثيرا في مجال عملك وتتمتع بالثقة التي تكون في حاجة إليها وتشعرك بالراحة والاستحقاق، كما أن الفلك يدعمك اليوم في كل مبادرة تقوم بها وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

وقالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لـ«الوطن»، إن مواليد برج الميزان سينجحون اليوم في لفت الأنظار والتأثير في الطرف الآخر الذي يعجب به، وترى تأثيرك في نظرات الإعجاب الموجهة إليك.