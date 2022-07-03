شمال سيناء تستعد لعيد الأضحى: غرف عمليات وتوفير سلع وفتح المجازر مجانا

قرر اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، استمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات طوال أيام عيد الاضحى المبارك، والتركيز على المرافق الخدمية والأجهزة الحيوية مثل الكهرباء والتموين والصحة ومرافق المياه والصرف الصحي والمرور والمطافئ والأمن، وأن يكون هناك مدير مسؤول في كل قطاع، مع تنظيم الأجازات بالنسبة لباقي العاملين وفقا لجدول نوبتجيات.

غرفة عمليات طوال أيام العيد بديوان عام المحافظة

وأكد «شوشة»، استمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة شمال سيناء، وتشكيل غرف عمليات فرعية بكل مديرية، وغرف عمليات مركزية بكل مجلس مدينة، وربطها بغرفة عمليات المحافظة وباقي الأجهزة والمرافق، لضمان سرعة الاتصال بها واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة.

من جانبه، أكد اللواء هشام الخولى نائب المحافظ، فتح الحدائق والمنتزهات وشواطئ البحر والنوادي ومراكز الشباب على مستوى المحافظة، أمام المواطنين خلال أيام عيد الأضحي المبارك، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

«التموين» تستعد لعيد الأضحى المبارك

وفي السياق ذاته، أكدت أماني رسلان مدير عام مديرية التموين بشمال سيناء، توفير كميات كبيرة من مستلزمات العيد وطرحها في الأسواق من لحوم ودواجن وأسماك وسكر وأرز وشاي وزيت وسمن وغيرها، علاوة على توفير لحوم الأضاحي من الخراف الحية والمذبوحة ، بخلاف الأغنام والماعز فى الأسواق المحلية.

وأضافت «رسلان»، أنه تم توفير حصص إضافية من الغاز والمحروقات كالبنزين والسولار بخلاف الاحتياطي الاستراتيجي، مشيرة إلى تشغيل المخابز طوال أيام العيد، والعمل على توفير السلع الضرورية للمواطنين بأسعار مناسبة ونشر فرق مراقبة الأسواق، حيث تم طرح لحوم بلدية بأسعار مناسبة، بخلاف توفير اللحوم والدواجن المجمدة.

فتح المجازر أثناء العيد

وأعلنت مديرية الطب البيطري بشمال سيناء استعدادتها للعيد، حيث أكد الدكتور حسن البيك، مدير عام المديرية، فتح المجازر أمام المواطنين خلال أيام عيد الأضحي المبارك، لذبح الأضاحي مجانًا، تيسيرًا على المواطنين.

وأشار إلى توفير جهاز سونار بالمديرية للكشف على رؤوس الأبقار والماعز والضأن، للتأكد من خلوها من أي حالات حمل، حيث إنه غير جائز شرعًا التضحية بالإناث العشار، مشددًا على عدم ذبح الإناث العشار أو صغيرة السن داخل المجازر، فضلًا عن رفض أي ذبيحة غير مطابقة للشروط.