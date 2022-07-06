ارتفاع درجات الحرارة بشمال سيناء.. وتحذير من التعرض لأشعة الشمس

تشهد مدن وقرى شمال سيناء ارتفاعًا تدريجيًا في الحرارة يصل إلى 5 درجات مئوية، حيث وصلت درجات الحرارة إلى 29 درجة مئوية، بحسب المرصد المناخي لمجلس مدينة العريش، وذلك بعد أن انخفضت درجات الحرارة أمس لتسجل 22 درجة مئوية مع وجود رياح باردة بجميع المدن والقرى.

درجات الحرارة ما بين متوسطة ومرتفعة بشمال سيناء

وقال مجلس مدينة العريش في بيان له، إن درجات الحرارة ما بين متوسطة ومرتفعة في شمال سيناء، تزيد خلال ذروة النهار وتعاود الانخفاض خلال ساعات الليل وأوقات ما بعد المغرب حتى بزوغ شمس النهار.

وتابع بيان المجلس، أنه لا توجد أي شكاوى من المواطنين بشأن ارتفاع درجات الحرارة والتقلبات المناخية، واصفًا الأجواء بالعادية.

تحذير من التعرض لأشعة الشمس خلال ساعات النهار

وحذر الدكتور مسعد زيدان رئيس قسم الباطنة بمستشفى العريش العام في حديثه لـ«الوطن»، المواطنين من خطورة التعرض لحرارة الجو أو لأشعة الشمس الحارقة، خاصة الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل الكلى والسكر والقلب والضغط.

وأضاف رئيس قسم الباطنة، أن أشعة الشمس ربما تسبب ضربات شمسية لأصحاب الأمراض المزمنة والنساء والأطفال وكبار السن، مطالبًا الجميع بتفادي أوقات الحر من خلال الإكثار من شرب الماء والسوائل الأخرى الباردة.